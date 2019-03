Soundbar Panasonic 2019: tre nuovi modelli con potenza fino a 500 Watt

Oltre ai nuovi TV, Panasonic ha anche annunciato l’arrivo di tre interessanti soundbar denominate HTB900, HTB700 e HTB510.

Al vertice della gamma 2019 troviamo il modello HTB900 con una potenza complessiva di 505 Watt. Al suo interno sono presenti sei altoparlanti mid-range da 6,5 cm e due tweeter. Non manca un subwoofer wireless dotato di un altoparlante da 16 cm con diffusione verso il pavimento per incrementare la resa dei bassi. Per quanto riguarda i collegamenti troviamo due HDMI compatibili con video in 4K, l'uscita digitale ottica, Wi-Fi e Bluetooth.

Ricordiamo inoltre la compatibilità con Dolby Atmos e Dts:x e con Google Chromecast, anche in multi-room. Si tratta inoltre di una soundbar sviluppata in collaborazione con Technics, comandabile anche a voce sfruttando Google Assistant ed uno speaker Google Home (o compatibile); funzione utile per gestire app come Google Play Music e Spotify. Soundbar che si distingue anche per la Berlin Philharmonic Hall Mode, una modalità che riproduce fedelmente l'acustica di una delle migliori sale da concerto al mondo.

Passiamo ora al modello HTB700, sempre dotato di supporto a Dolby Atmos e Dts:X e con una potenza di 376W. Soundbar che ospita tre altoparlanti mid-range da 6,5 cm posizionati nella parte anteriore e affiancata dallo stesso subwoofer della HTB900.

Infine Panasonic ha anche annunciato il modello HTB510 dalle dimensioni compatte e sempre dotato di Google Chromecast e controllo vocale con Google Assistant tramite altri componenti Google Home. Soundbar che ospita una HDMI, una USB ed uscita digitale ottica, oltre a Bluetooth e Wi-Fi. Al suo interno troviamo due altoparlanti full-range da 4,5 x 12 cm, affiancati da un subwoofer wireless con woofer da 16 cm, per una potenza complessiva di 240 W.

Le nuove soundbar Panasonic HTB900 e HTB700 saranno commercializzate in Italia a partire dall’estate 2019 ad un prezzo suggerito di 799€ per la HTB900 e 599€ per la HTB700. La HTB510 arriverà, invece, a Maggio ad un prezzo suggerito di 299€.