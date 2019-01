TCL QLED X10: al CES un nuovo Tv 8K da ben 75 pollici

TCL presenta al CES 2019 il nuovo QLED Tv X10: un avanzato modello che si distingue per l’elevatissima risoluzione di 7680 x 4320 pixel (8K) con un pannello da ben 75 pollici; LCD dotato di Quantum Dot, retroilluminazione Full LED con local dimming ed in grado di arrivare quasi al 100% della copertura dello spazio colore DCI-P3. Tv dal design sottile ed elegante, dotato anche di HDR10, HLG e Dolby Vision.

Interessante anche la sezione audio che vanta una soundbar integrata con supporto al Dolby Atmos ed in grado di funzionare anche a TV spento.

Infine non manca una completa piattaforma dedicata ad app e streaming basata su Android Tv con Google Assistant integrato.

TCL ha inoltre deciso di ampliare la sua offerta lanciando sul mercato gli Android TV ES56 con risoluzione HD ed ES58 Full HD; Tv, in uscita nelle prossime settimane, da 32" e 40" compatibili con lo standard HDR.