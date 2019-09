Amazon Fire TV Stick 4K: come aggiungere Alexa, DAZN e nuove funzioni alla tua TV

Dopo il lancio negli Stati Uniti, arriva ora anche nel nostro Paese la nuova Amazon Fire TV Stick 4K. Una piccola chiavetta che consente di rendere smart i televisori classici dotati di porta HDMI, aggiornare vecchi Smart TV e aggiungere anche nuove app e funzionalità.

Dispositivo che permette l’accesso a tantissimi programmi, serie Tv e film delle più note piattaforme di streaming come Amazon Prime Video, Netflix, RaiPlay, YouTube, TIMVISION e Infinity e a tantissimi giochi e applicazioni come DAZN. Non mancano, inoltre, Facebook, Spotify e i browser Silk e Firefox.

La nuova versione ha ora più memoria (8GB), un processore più veloce e supporta il 4K con HDR 10+, Dolby Vision e Dolby Atmos.

Fire TV Stick 4K: nuovo telecomando con Alexa

Importanti novità, inoltre, per il telecomando ad infrarossi e Bluetooth, utile anche al controllo di TV e di altre apparecchiature audio-video. Telecomando che ora include l'assistente vocale Alexa e acquistabile anche dai possessori della vecchia versione di Amazon Fire TV Stick.

Con Alexa su Fire TV è possibile aprire app, riprodurre programmi, cercare un film specifico utilizzando solo la propria voce. Trovare qualcosa da guardare è facile: basta chiedere “Alexa, trova commedie” o “Alexa, apri RaiPlay”.

Prime Video offre, inoltre, funzionalità vocali aggiuntive che consentono di iniziare a guardare un programma semplicemente dicendo "Alexa, riproduci Jack Ryan di Tom Clancy". Troviamo anche altri comandi vocali come “vai avanti di 10 minuti”, “riproduci dall’inizio”, “pausa” o “prossimo episodio”.

Con Alexa su Fire TV, i clienti possono anche controllare le previsioni del tempo, il traffico per arrivare al lavoro o chiedere fino a che ora è aperto il proprio ristorante preferito e Alexa risponderà mostrando inoltre i risultati sullo schermo. E’ anche possibile chiedere ad Alexa di vedere le immagini delle telecamere di sicurezza o controllare luci, termostati e altri dispositivi per la Casa Intelligente compatibili.

Non dimentichiamo la possibilità di associare i dispositivi Echo con Fire TV, in modo da poter utilizzare Alexa su questa chiavetta senza dover prendere in mano il telecomando. Basta dire “Alexa, apri YouTube”, “Alexa, mostrami la porta d’ingresso” o “Alexa, cerca le serie TV su Fire TV".

Fire TV Stick: nuova interfaccia utente

In Italia Fire TV offre una nuova interfaccia grafica dinamica che rende ancora più facile trovare ciò che si desidera guardare. La nuova schermata iniziale fornisce, inoltre, consigli sui contenuti e suggerimenti sulle nuove app da provare.

Interfaccia presente sulla nuova versione 4K che arriverà, tramite un aggiornamento software gratuito, anche sulle Fire TV Stick Basic Edition.

Prezzi Fire TV Stick e telecomando

Fire TV Stick 4K a 44 euro

E’ possibile acquistare Fire TV Stick 4K su Amazon.it ad un prezzo speciale di lancio di 44,99€ (con un risparmio di 15€), invece di 59,99€. Fire TV Stick 4K include il telecomando vocale Alexa.

Scopri di più su Amazon.it



Fire TV Stick standard con telecomando vocale Alexa a 24 euro

Su Amazon.it è anche disponibile la Fire TV Stick standard con risoluzione Full HD, insieme al nuovo telecomando con Alexa. Fire Tv Stick è acquistabile per un periodo di tempo limitato ad un prezzo speciale di lancio di 24,99€ (con un risparmio di 15€), invece di 39,99€.

Scopri di più su Amazon.it



Telecomando vocale Alexa a 14 euro

Concludiamo con il telecomando vocale Alexa. Telecomando acquistabile su Amazon.it, per un periodo di tempo limitato ad un prezzo speciale di lancio di 14,99€ (con uno sconto del 50%), invece di 29,99€.

Scopri di più su Amazon.it