Anker Soundcore Infini Pro: la prova di una completa soundbar con subwoofer integrati

Dopo la prova del modello di fascia alta di Panasonic SC-HTB700 torniamo ad occuparci di soundbar con la recensione della Infini Pro di Soundcore, brand del gruppo Anker.

Una cassa pensata per migliorare le prestazioni audio della nostra TV, versatile e dalle complete caratteristiche.

Un modello di fascia media, con una potenza di 120 Watt, dotato di due subwoofer integrati e compatibile anche con il Dolby Atmos.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della Soundcore Infini Pro.

Anker Soundcore Infini Pro: design e caratteristiche tecniche

La Infini Pro si presenta con un design elegante e curato, grazie alla copertura in tessuto nero che avvolge quasi interamente la soundbar. Un modello dalle forme generose che si riducono leggermente ai lati dove troviamo due condotti bass reflex.

L’interno della cassa ospita, invece, due speaker per i medi da 2,5” e due tweeter da 1” rivolti frontalmente. Inoltre troviamo due subwoofer integrati da 3” con emissione verso l'alto e gestiti da un processore audio dedicato (BassUp technology). Non dimentichiamo la potenza complessiva pari a 120 Watt.

Peccato per l’assenza di un display, sostituito da una serie di Led presenti sul lato superiore insieme a vari comandi touch; Led, purtroppo, invisibili quando la soundbar è posizionata davanti alla Tv.

Proseguiamo l’analisi delle caratteristiche ricordando la compatibilità con gli standard audio Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus e Dolby Atmos, assente invece il supporto ai formati dts.

Soundbar dotata di tre diversi modalità di equalizzazione (Movie, Music e Voice per i tradizionali programmi Tv) e dell’impostazione Surround che amplia decisamente il fronte sonoro.

Troviamo anche la possibilità di regolare l’intensità dei bassi dal piccolo telecomando, di buona qualità, fornito in dotazione. Cassa controllabile anche tramite l’app dedicata Soundcore, in italiano e dal semplice utilizzo.

Concludiamo con le connessioni. All’interno di un ampio vano troviamo due HDMI (una ARC e una In compatibile con 4K HDR e Dolby Vision), una presa ottica digitale, un ingresso analogico da 3,5 mm ed una porta USB utile solo per i servizi di assistenza tecnica. Soundbar dotata anche di connettività Bluetooth 5.0 per il collegamento in wireless di Tv, smartphone e altri dispositivi.

Terminiamo ricordando le dimensioni pari a 930 x 120 x 61 mm, con un peso di 3.3kg e la possibilità di installazione a parete con supporti inclusi nella confezione.

Anker Soundcore Infini Pro: installazione, prestazioni e prezzo

La Infini Pro, come la maggior parte delle soundbar sul mercato, può essere installata facilmente anche da un utente poco esperto. La configurazione iniziale è davvero semplice ed eseguibile in pochi minuti. Una volta collegata alla porta HDMI ARC presente sulla maggior parte delle TV, la soundbar si attiverà automaticamente all'accensione del televisore, con il livello del volume controllabile direttamente dal telecomando di quest'ultimo.

Passiamo ora all’analisi delle performance con un giudizio in generale positivo. La Infini Pro vanta un audio dettagliato e potente. Buona la resa di tutte le frequenze con alti cristallini, medi morbidi, voci naturali e bassi discreti, ma non profondissimi.

Ottimo il lavoro svolto dalla modalità Surround che amplia decisamente il fronte sonoro. Deludenti, invece, le performance con le tracce in Dolby Atmos; mancano, infatti, tutti gli effetti spaziali che contraddistinguono questo standard. Più che sufficienti le performance musicali.

Infine ricordiamo la buona qualità costruttiva e l'assenza di un subwoofer esterno che rende più omogenea l’emissione sonora, semplificando anche l’installazione in salotto.

Concludiamo con il prezzo, la soundbar Anker Soundcore Infini Pro è acquistabile a 279,99 euro.

