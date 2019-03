Apple AirPods 2: autonomia migliorata e ricarica wireless

Dopo iPad e iMac è ora la volta della nuova generazione degli auricolari senza fili AirPods; cuffie disponibili anche con custodia di ricarica wireless e dotate di un nuovo chip audio denominato H1. Processore che consente prestazioni migliori, tempi di connessione più rapidi e un'autonomia di conversazione incrementata del 50% rispetto alla precedente generazione.

Inoltre i nuovi AirPods garantiscono 5 ore di audio ininterrotto con una singola ricarica e 24 ore di autonomia riponendo di tanto in tanto le cuffie nell'astuccio di ricarica. Astuccio wireless dotato comunque di presa Lightning, compatibile anche con la prima generazione di AirPods e ricaricabile tramite tappetini compatibili con la tecnologia Qi.

Novità anche per l’assistente vocale di Apple, per attivarlo non sarà più necessario il doppio tocco su uno degli auricolari: basterà infatti dire semplicemente “Hey Siri."

Apple AirPods 2 possono essere acquistati con un astuccio di ricarica wireless o tradizionale a partire da 179 euro:

- AirPods con custodia di ricarica con cavo a 179 euro

- AirPods con custodia di ricarica wireless a 229 euro

- Custodia di ricarica wireless, senza auricolari: a 89 euro