Apple Music è ora disponibile per i dispositivi Alexa

La riproduzione della musica è sempre stata una delle funzioni di Alexa più apprezzate dagli utenti e ora tutto il catalogo del servizio di streaming musicale di Apple può essere ascoltato attraverso gli smart speaker Echo di Amazon.

I clienti iscritti ad Apple Music possono godersi i 50 milioni di canzoni di Apple Music su tutta la gamma di dispositivi Echo. Inoltre è anche possibile chiedere ad Alexa di riprodurre in streaming le stazioni radio create da esperti e basate su generi musicali popolari come l'Hip-Hop, i brani delle decadi come gli anni '80 e anche la musica da tutto il mondo, come il K-pop. Non manca ovviamente la stazione “Beats 1” per ascoltare lo streaming live a livello globale di Apple Music.

In aggiunta a Echo, anche i clienti che utilizzano i dispositivi con integrazione Alexa come Sonos One e Sonos Beam potranno godersi Apple Music attraverso Alexa.

Gli utenti possono attivare la skill Apple Music e collegare il proprio account per iniziare a utilizzare il servizio sia attraverso lo Skill Store nell'app Alexa o tramite il sito di Amazon.

