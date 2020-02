Bowers & Wilkins PI4: nuove cuffie di fascia alta con cancellazione del rumore

Arrivano in Italia nel nuove cuffie intraurali PI4 di Bowers&Wilkins. Auricolari in-ear dotati di doppio driver ibrido, con un amplificatore per altoparlante e archetto in silicone flessibile e leggero da agganciare all’orecchio.

Le PI4 utilizzano tutte le tecniche sviluppate da Bowers & Wilkins in materia di cancellazione adattiva del rumore, di percezione delle informazioni ambientali e di sensori magnetici per la pausa e lo standby.

Il Noise Cancelling rileva in maniera intelligente ciò che avviene nell’ambiente circostante, selezionando automaticamente il livello di cancellazione più adatto. La funzione di passaggio delle informazioni ambientali permette di percepire i suoni esterni, come le conversazioni o gli annunci di sicurezza, senza doversi togliere gli auricolari.

I sensori magnetici permettono alle PI4 di rispondere in modo naturale ai comportamenti abituali, mettendo in pausa e riprendendo la riproduzione della musica semplicemente unendo tra loro gli auricolari o separandoli. Queste funzioni possono essere abilitate ed ulteriormente personalizzate tramite l’applicazione Bowers & Wilkins Headphone, disponibile per iOS e Android.

Le PI4 sono, ovviamente, dotate di batteria ricaricabile che può fornire fino a 12 ore di funzionamento continuo; 15 minuti di ricarica garantiscono 3 ore di riproduzione.

Caratteristiche tecniche:

-Bluetooth 5.0 con codec AptX-Adaptive, AptX-HD, AptX, AAC, SBC

-Trasduttori: 2 da 14,2 mm a gamma intera

-Microfoni: 2 per cancellazione del rumore, 2 per telefonia

-Gamma di frequenza: 10Hz - 30kHz

-Distorsione: <0,3%

-Batteria: ricaricabile ai polimeri di litio

-Ingressi: BT, USB-C

-Peso: 40 gr

Le cuffie PI4 sono già disponibili sul mercato italiano nelle colorazioni Silver, Black e Gold al prezzo di 299 euro.



