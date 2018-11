Archeer A320: la recensione di un raffinato speaker Bluetooth

Le casse Bluetooth sono dispositivi audio sempre più diffusi e apprezzati dal mercato. Prodotti di facile utilizzo e per tutte le tasche, ideali per ascoltare la nostra musica preferita proveniente da smartphone, tablet, Pc o Tv. Oggetto oggi della nostra prova è lo speaker A320 di Archer; un modello che si distingue per le sue forme raffinate con un rivestimento esterno in tessuto e bambù.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche di questo altoparlante wireless.

Archeer A320: design e caratteristiche tecniche

L’A320 si presenta con un look elegante ed una buona qualità costruttiva. Spicca in particolare la finitura in legno di bambù presente sia sul frontale che al posteriore, mentre ai lati troviamo un rivestimento in tessuto nero.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, questa cassa è dotata di tre altoparlanti, due più piccoli da 5 Watt dedicati agli alti ed uno al centro da 15 Watt per le frequenze medio-basse con un condotto bass reflex al posteriore ed una gamma di frequenze tra 80Hz e 20KHz. Retro che ospita anche un ingresso audio per jack da 3,5 mm ed un porta Micro USB utile alla ricarica della batteria da 5000 mAh. Infine i comandi dalle generose dimensioni, inseriti nella parte alta, che includono il pulsante di alimentazione, quelli per il volume e per Play/Pausa; assenti purtroppo i controlli dedicati al cambio traccia. Non dimentichiamo il modulo Bluetooth utile al collegamento con smartphone, tablet, Pc e Tv, in versione 4.0 . Infine le dimensioni pari a 24,5 x 8 x 12,7 cm, con un peso di 1,5 kg.

Prestazioni audio, autonomia e prezzo

Concludiamo la prova dell’Archer A320 con l'analisi delle prestazioni audio; abbiamo testato questo speaker con diversi generi musicali, dal rock al pop, fino ad arrivare al jazz e alla musica classica, con brani provenienti da Spotify e memorizzati su uno smartphone (in formato MP3 e Flac). L’A320 produce un ampio fronte sonoro con una potenza abbastanza elevata. Buona la riproduzione degli alti, solo discreti invece i medi, spesso metallici e poco presenti. Infine i bassi fin troppo esuberanti, che in alcuni casi vanno a coprire le altre frequenze.

Nessun problema dal collegamento Bluetooth con un accoppiamento con lo smartphone veloce e stabile. Terminiamo con l'autonomia, pari a circa 10 ore con il volume al 50%. Infine il prezzo: l’Archeer A320 può essere acquistato a 62,99 euro.

