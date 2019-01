Cuffie Bluetooth in-ear: i migliori modelli low cost

Siete appassionati di musica, ma avete solo un piccolo budget? Ecco la nostra classifica delle migliori cuffie Bluetooth low cost. Modelli senza fili e per tutte le tasche dalle caratteristiche tecniche complete e dal design raffinato. Soluzioni anche “total wireless”, dalla buona autonomia e dotate di microfono per la gestione delle chiamate da smartphone. Auricolari in-ear comodi da indossare e che possono essere utilizzati anche durante le attività sportive grazie alla resistenza al sudore.

Le Dodocool DA109 si posizionano al vertice della nostra classifica potendo vantare una buona costruzione ed una resistenza ai liquidi e al sudore. Non deludono neanche le prestazioni audio e la confezione che include anche una pratica custodia rigida.

Buona l’ergonomia con il piccolo archetto in gomma removibile utile ad evitare eventuali cadute, ad esempio durante le attività sportive.

Infine le caratteristiche tecniche con il Bluetooth 4.1 e il supporto al codec aptX che migliora le prestazioni audio con tablet e smartphone compatibili.

Le Syllable D900 Mini sono un modello di cuffie in ear “ total wireless”: due auricolari, quindi, totalmente indipendenti e dalle ridotte dimensioni che comunicano fra loro e con smartphone e tablet tramite tecnologia Bluetooth 4.1.

Queste cuffie si distinguono inoltre per la pratica custodia con batteria integrata che consente anche di ricaricare gli auricolari. Non manca infine il microfono per la gestione delle chiamate su smartphone e la protezione dal sudore.

Le Mpow Swift sono cuffie in-ear davvero economiche e dal design tradizionale, dotate di Bluetooth 4.0 e codec aptX. Questi auricolari possono inoltre vantare una buona autonomia dichiarata, pari a circa sette ore, un peso ridotto ed una tecnologia per la cancellazione del rumore. Utile, infine, il pulsante multifunzione che consente una semplice gestione delle tracce musicali e delle chiamate.

Disponibili nelle varianti in blu o nero, le Aukey Latitude sono auricolari in-ear con Bluetooth 4.1, codec aptX e tecnologia CVC 6.0 per la riduzione del rumore con doppio microfono.

Leggere e comode da indossare anche per periodi prolungati, queste cuffie sono dotate di certificazione di impermeabilità IPX4 che le rende in grado di resistere al sudore e alla pioggia. Questi auricolari si distinguono dalla concorrenza per la presenza di un equalizzatore integrato con tre impostazioni disponibili. Non manca infine nella confezione un utile sacchetto per il trasporto, assente invece una custodia rigida.

All’interno della vastissima offerta di prodotti audio di Samsung troviamo anche le cuffie BG920; auricolari wireless dotati di un pratico archetto per il collo con sistema di aggancio magnetico ed altoparlanti da 12 mm. Elevata l’autonomia dichiarata che arriva fino a 10-11 ore. Non manca infine un utile pulsante per la gestione di musica e chiamate e due microfoni con sistema di cancellazione del rumore. Unico piccolo neo il prezzo, un po’ più alto rispetto agli altri prodotti della nostra classifica.

Scopri di più su Amazon , a partire da 41,82 euro!