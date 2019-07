I migliori auricolari economici da portare in spiaggia

Siete alla ricerca di un paio di cuffie per ascoltare la vostra musica preferita in spiaggia? Ecco allora sei modelli low cost, dotati connessione senza fili, resistenti ad acqua, sudore, polvere e sabbia.

Modelli con connettività Bluetooth, dal costo contenuto e acquistabili a partire da 11 euro. Auricolari anche con certificazione di resistenza IP68, comodi da indossare, dalla lunga autonomia e forniti anche di microfono per la gestione delle chiamate da cellulare.

1. Feob: fino a 100 ore di riproduzione musicale

Al vertice della nostra classifica dei migliori auricolari da portare in spiaggia troviamo il modello completamente senza fili di Feob dotato di custodia di ricarica con batteria integrata da ben 4000mAh che consente fino a 100 ore di autonomia. Batteria utilizzabile anche come powerbank per ricaricare altri dispositivi come smartphone e tablet. Cuffie con Bluetooth 5.0, impermeabili e con resistenza ad acqua e sabbia, con certificazione IP67.

2. Lofter: pratica custodia di ricarica

In seconda posizione troviamo gli auricolari completamente senza fili di Lofter, dotati di una pratica custodia di ricarica che consente di estendere l’autonomia fino a 20 ore. Auricolari dotati di Bluetooth nella più recente versione 5.0, impermeabili, dal design ergonomico e con certificazione IP67.

3. Toogoo: cuffie Bluetooth super low cost



Sul terzo gradino del podio della nostra rassegna troviamo un modello di cuffie davvero economico, realizzato da Toogoo. Cuffie senza fili Bluetooth 4.1, con funzione di cancellazione del rumore ambientale. Auricolari impermeabili, ideali anche per gli sportivi, con autonomia fino a 9 ore in conversazione e fino a 250 ore in standby.

4. Origem: con codec aptX

Da Origem arrivano cuffie Bluetooth low cost che si distinguono per il supporto al codec audio aptX. Cuffie senza fili che vantano anche la funzione di ricarica rapida: 5 minuti di carica possono infatti garantire fino a 2 ore di riproduzione audio. Cuffie impermeabili, dotate anche di certificazione IP67.

5. HolyHigh: elevato comfort e stabilità

Nella nostra rassegna troviamo anche le HolyHigh, cuffie completamente senza fili confortevoli e dall’elevata stabilità grazie al pratico archetto integrato. Auricolari Bluetooth 5.0 accompagnati da una custodia di ricarica con batteria integrata che garantisce fino a 90 ore di autonomia. Cuffie che si attivano automaticamente appena tolte dalla custodia.

6. Pncs: disponibili in tre diverse colorazioni

Passiamo ora agli auricolari total wireless di Pncs disponibili in tre diverse colorazioni (bianca, rossa e nera). Auricolari accompagnati da una custodia di ricarica dal design curato con batteria integrata da 400 mAh. Cuffie impermeabili con certificazione IP67 e autonomia fino a 30 ore.

