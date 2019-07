Sony WF-1000XM3: cuffie senza fili dotate di un avanzato sistema di cancellazione del rumore

Le Sony WF-1000XM3 sono un nuovo modello di auricolari in-ear total wireless dotato di una sofisticata tecnologia di eliminazione del rumore basata sul processore Noise Cancelling HD QN1 e sul Dual Noise Sensor. Tecnologie in grado di catturare e sopprimere il rumore ambientale attraverso un’onda sonora inversa che va a compensare i fastidiosi suoni di fondo. Suoni di vario genere, dal fastidioso rumore delle cabine dell’aereo all'assordante traffico cittadino.

Le cuffie WF-1000XM3 vantano inoltre un'elevata qualità sonora con un’elaborazione del segnale audio a 24 bit e upscaling dei file compressi. Non dimentichiamo la connessione Bluetooth 5 con una trasmissione simultanea ad entrambi gli auricolari e non da sinistra a destra come avviene su altri prodotti simili.

Gli auricolari WF-1000XM3 sono stati, inoltre, progettati per garantire stabilità e un livello di comfort ottimale nelle orecchie grazie alla struttura ergonomica a tripla tenuta.

Proseguiamo ricordando l’elegante custodia che accompagna le cuffie WF-1000XM3 con funzione anche di caricabatterie, che consente di ascoltare musica per un massimo di 24 ore con la funzione di eliminazione del rumore attiva. Queste cuffie sono, inoltre, dotate di carica rapida: in soli 10 minuti di ricarica si ottengono fino a 90 minuti di autonomia.

Citiamo anche la funzione Quick Attention: è sufficiente appoggiare il dito sul pannello touch dell’auricolare sinistro per abbassare velocemente il volume e tornare a sentire i suoni dell'ambiente esterno. Ricordiamo, infine, la funzionalità Wearing Detection che mette automaticamente in pausa il brano che stiamo ascoltando quando si rimuove uno degli auricolari.

Completiamo l'analisi delle caratteristiche tecniche con il peso di soli 8,5 grammi di un singolo auricolare, dotato di magnete in neodimio e frequenza da 20 a 20.000Hz.

Gli auricolari WF-1000XM3 sono già ordinabili ad un prezzo di 249 euro, in argento o nero, con consegna a partire dal 9 agosto.

Scopri di più su Amazon.it