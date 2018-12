Arbily TWS x9: la prova di una coppia di eleganti cuffie in-ear senza fili

Gli auricolari “total wireless” sono modelli di cuffie sempre più diffusi e apprezzati dal mercato. Prodotti come le famose AirPods di Apple, completamente senza fili e dotati di una pratica custodia con batteria integrata. Oggetto oggi della nostra prova è il modello TWS (true wireless system) x9 di Arbily, una coppia di cuffie dalle dimensioni davvero ridotte con un prezzo di 40 euro circa.

Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche di questa raffinati auricolari Bluetooth in-ear.

Arbily TWS x9: design e caratteristiche

Le X9 vantano dimensioni decisamente contenute pari a 97 x 37 x 30 mm con un peso di 4,5 grammi. Di buon livello il design e la costruzione; spicca in particolare il led di stato circolare che ospita una superficie touch utile alla gestione di alimentazione, chiamate e musica. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, in ogni auricolare troviamo un driver da 8 mm con una risposta in frequenza da 20Hz-20kHz ed una batteria da 40 mAh. Accumulatore ricaricabile ovunque tramite una particolare custodia dedicata dotata a sua volta di una batteria da 400 mAh. Case con scocca in metallo disponibile in varie colorazioni, dotato di quattro led di stato e di una porta micro USB, utile alla ricarica della batteria integrata.

Le x9 si distinguono inoltre per la resistenza ai liquidi, per la presenza della tecnologia di cancellazione del rumore e per il modulo Bluetooth nella nuova versione 5.0 che garantisce un maggior raggio di azione, fino a 15 metri.

Non dimentichiamo la confezione che include altre due coppie di gommini per adattare queste cuffie alle nostre orecchie ed un cavetto Usb-Micro Usb.

Prestazioni e prezzo

Concludiamo la prova delle Arbily TWS x9 con l’analisi delle prestazioni audio; buono il giudizio su bassi e potenza, discrete le frequenze medie e gli alti che mancano un po’ di definizione. Positivo il giudizio sulle voci che risultano sempre naturali. Più che sufficienti infine le prestazioni del microfono durante le chiamate.

Le X9 sono inoltre cuffie dalla buona ergonomia, dotate di un ottimo isolamento acustico e adatte anche a lunghe sessioni di ascolto con gli auricolari che rimangono ben saldi all’interno dell’orecchio. Discreta l'autonomia, pari a circa due ore e mezza, con la custodia in grado di garantire quattro ricariche degli auricolari.

Terminiamo con il collegamento Bluetooth al cellulare che non ha mai manifestato problemi durante le nostre prove con le cuffie in grado di funzionare anche separatamente.

Non dimentichiamo il prezzo, le Arbily TWS x9 possono essere acquistate a 43,99 euro.

Non dimentichiamo il prezzo, le Arbily TWS x9 possono essere acquistate a 43,99 euro.

