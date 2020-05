Immergiti nel suono e dimentica i rumori con le nuove cuffie Razer Opus

Razer annuncia il lancio delle cuffie wireless Razer Opus.

Le Razer Opus utilizzano un sistema di Advanced Hybrid Active Noise Cancelling (ANC) per eliminare il rumore esterno, con quattro microfoni dedicati progettati per sintonizzare accuratamente un’ampia gamma di frequenze esterne e garantire, così, un’esperienza di ascolto più pulita e continua.

Se il filtraggio del rumore esterno è importante, la qualità della riproduzione audio è fondamentale per offrire un suono ricco e impeccabile. Per questo motivo, le Razer Opus sono state sottoposte a centinaia di test per ottenere la certificazione THX, garantendo i più elevati standard audio possibili. Cuffie Bluetooth 4.2 con supporto ai codec AAC e aptX.

Comfort e autonomia

Il peso ridotto delle Razer Opus, i cuscinetti auricolari e l’archetto in similpelle e gommapiuma assicurano una vestibilità comoda e senza punti di pressione per lunghi periodi di utilizzo. Ogni carica della batteria dura fino a 25 ore con l’ANC attivo.

Non dimentichiamo utili funzionalità aggiuntive come il Quick Attention Mode - quando sorge la necessità di sentire il mondo esterno - e l’ingresso analogico opzionale da 3,5 mm.

Prezzo e disponibilità

Le Razer Opus sono già acquistabili al prezzo di €209,99.