Energy Sistem Tower 7 True Wireless: la prova di una completa torre audio low cost

Dopo la prova dello Smart Speaker 7 Tower torniamo ad occuparci di Energy Sistem con la recensione di un'altra torre audio, la Tower 7 True Wireless.

Un sistema 2.1 con una potenza di 100 Watt, dotato di Bluetooth 5, radio FM, ingresso USB e slot per Micro SD. Non manca, inoltre, la possibilità di collegare insieme due torri per realizzare una classica configurazioni stereo, in modalità completamente wireless.

Un prodotto ideale per chi è alla ricerca di un completo sistema audio dal prezzo contenuto, facile da installare e da utilizzare.

Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche della Tower 7 di Energy System.

Energy Sistem Tower 7: design e caratteristiche tecniche

La Tower 7 si presenta con una discreta qualità costruttiva: una struttura in legno con un raffinato rivestimento esterno ed una copertura superiore in plastica di qualità non molto elevata. In basso troviamo, inoltre, un elegante sistema di illuminazione a Led di colore bianco, disattivabile dall’utente, che illumina la base della cassa.

Non dimentichiamo le dimensioni pari a 103.8 x 14.9 x 19.5 cm, per un peso di 7.25 Kg ed il piccolo telecomando in dotazione di qualità appena sufficiente.

La Tower 7 è una cassa audio amplificata con una potenza complessiva di 100 W e frequenza di risposta da 20 Hz a 20 KHz. Al suo interno troviamo un tweeter da 1,5” con struttura a cupola in seta ed una potenza di 10 W, affiancato da due speaker full range da 4 pollici e potenza di 20 W ciascuno. Infine non manca un subwoofer da 5 pollici con una potenza di 50 Watt. Speaker dotati di 3 diversi condotti bass reflex, due al posteriore ed uno frontale. Posteriore che ospita anche due potenziometri per la regolazione di bassi ed alti, un po' scomodi da raggiungere.

Passiamo ora alla zona superiore dedicata al pannello comandi e ai collegamenti. La parte alta della Tower 7 ospita il pulsante di alimentazione e i comandi relativi alla gestione delle tracce audio e del volume. Lateralmente troviamo, invece, i pulsanti per la gestione del sistema TWS che vedremo più avanti, per la selezione delle sorgenti e per la gestione dei Led. Non manca sul frontale un piccolo display, dalla discreta leggibilità, e nella parte superiore uno stand dove alloggiare in verticale uno smartphone o un tablet.

Occupiamoci ora dei collegamenti. Questa torre audio è dotata di ingressi e uscite analogiche RCA, due porte USB ed uno slot per Micro SD. La Tower 7 è in grado di leggere memorie esterne fino a 128 GB e file audio in formato Mp3 e Wav. Troviamo, inoltre, un ingresso per jack audio da 3,5 mm e l’attacco per l’antenna esterna a filo dedicata alla radio FM.

Infine non dimentichiamo la connettività wireless con il Bluetooth 5 che integra anche la modalità TWS (True Wireless stereo). Tecnologia che consente di utilizzare due Tower 7 in configurazione stereo, collegate senza fili ad un dispositivo via Bluetooth.

Energy Sistem Tower 7: analisi delle prestazioni audio

Concludiamo la nostra prova con l'analisi delle prestazioni audio dell'Energy Sistem Tower 7; considerando anche il prezzo di acquisto, il nostro giudizio è sicuramente positivo con un audio potente, ideale anche per ambienti medio-grandi. Questo sistema, adatto ad ogni genere musicale, riesce a produrre un audio abbastanza dettagliato e con un ampio fronte sonoro; discrete le performance degli alti e dei medi, con voci sempre naturali; buona infine la resa delle basse frequenze.

Giudizio positivo anche sul collegamento Bluetooth che si è dimostrato sempre stabile, con un rapido riconoscimento delle periferiche collegate.

Un prodotto, inoltre, versatile, semplice da utilizzare e facilmente posizionabile all’interno della nostra abitazione.

Concludiamo con il prezzo, l’Energy System Tower 7 può essere acquistato a 159 euro.

Scopri di più su Amazon.it a 124 euro