Energy Sistem Frame Speaker: la prova di una cassa Bluetooth nascosta all’interno di un quadro

Il nostro viaggio nel mondo dell’audio ci riporta oggi da Energy Sistem, azienda spagnola che avevamo già conosciuto con le recensioni degli altoparlanti intelligenti Smart Speaker 7 tower e Smart Speaker 5; diffusori dalle avanzate caratteristiche con a bordo il noto assistente virtuale Amazon Alexa.

L’azienda spagnola ha, di recente, introdotto nella sua gamma l’Energy Sistem Frame Speaker; un’originale cassa Bluetooth alimentata a batteria, nascosta all’interno di un quadro.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche di questo particolare sistema audio.

Energy Sistem Frame Speaker: design e caratteristiche tecniche

Energy Sistem ha realizzato un interessante dispositivo che combina arte e musica: un quadro con struttura in legno e classica tela che nasconde al suo interno un completo sistema audio formato da due altoparlanti mid-range da 2 pollici, da 10 W ciascuno, ed un subwoofer da 4 pollici con una potenza di 30 W. Speaker con una frequenza di risposta di 85 Hz - 16 KHz e una potenza complessiva di 50 W.

Il Frame speaker è un dispositivo completamente senza fili grazie al collegamento Bluetooth, in versione 5, e alla batteria ricaricabile da 4400 mAh, con l’integrazione anche della Radio FM. Citiamo in aggiunta la modalità TWS che consente di utilizzare due Frame Speaker contemporaneamente in configurazione stereo.

Sul lato sinistro troviamo, inoltre, un piccolo pannello che ospita una porta USB standard per il collegamento di Pen Drive ed uno slot per MicroSD, con la possibilità di leggere file in formato MP3, WAV e WMA. Pannello che ospita i comandi per l'alimentazione, i controlli per volume e riproduzione audio e per la selezione delle stazioni Radio. Infine ricordiamo la porta microUSB utile alla ricarica della batteria integrata.

Il Frame Speaker è disponibile con tre diverse stampe su tela e cornice bianca o color legno. Quadri, anche in edizione limitata, realizzati da tre differenti artisti: Samuel Cano ( Forest), Antonyo Marest ( East Beach - la versione da noi provata) e Monica Jimeno (Flamingo).

Non dimentichiamo il pratico telecomando, piccolo ma dai completi comandi, i due elementi in metallo al posteriore che consentono di appendere il Frame Speaker al muro e le dimensioni di 471 x 371 x 55 mm, per un peso di 3,1 Kg.

Energy Sistem Frame Speaker: prestazioni audio e prezzo

Concludiamo la recensione dell’Energy Sistem Frame Speaker con l'analisi delle sue prestazioni; solo discrete le performance audio con alti definiti, ma con medi aspri e bassi poco profondi. Buona invece la potenza, adatta ad ambienti medio-grandi, con un ampio fronte sonoro.

Nessun problema per quanto riguarda il collegamento Bluetooth e la riproduzione di brani MP3 su pen drive; buona, inoltre, la ricezione della radio FM, con antenna integrata. Infine l’autonomia della batteria di circa 16-18 ore.

Discreta la qualità costruttiva complessiva, con qualche imperfezione però nella verniciatura della cornice in legno. Abbastanza buona la qualità della tela con un'immagine ben definita e dai colori accesi.

Infine il prezzo: l’Energy Sistem Frame Speaker, nella variante East Beach, è acquistabile ad un prezzo di listino di 179 euro.

Scopri di più su Amazon.it a 137 euro.