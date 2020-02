Energy Sistem Home Speaker 8 Lounge: la recensione di un completo ed elegante sistema audio low cost

Continua il nostro viaggio alla scoperta dei nuovi prodotti audio di Energy Sistem e dopo la recensione della torre Bluetooth Tower 7 True Wireless e della piccola cassa a batteria con Alexa Smart Speaker 3 Talk, proviamo oggi un completo sistema audio low cost denominato Home Speaker 8 Lounge.

Un versatile prodotto, elegante e completo, acquistabile a poco più di 100 euro.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche dell’Energy Sistem Home Speaker 8 Lounge.



Energy Sistem Home Speaker 8 Lounge: design e connessioni

L’Energy Sistem Home Speaker 8 Lounge si presenta con un design curato ed una buona qualità costruttiva; un parallelepipedo dagli angoli smussati, realizzato in legno, con rivestimento anteriore degli speaker in tela (nella confezione sono presenti due griglie di colore grigio scuro e rosso).

Curati anche i comandi, di tipo touch ed inseriti sul lato superiore, che consentono di gestire alimentazione, tracce audio e selezione delle sorgenti. Comandi invisibili quando lo speaker è spento, ad eccezione del pulsante di alimentazione. Home Speaker 8 Lounge integra, inoltre, un equalizzatore con 5 modalità disponibili: Pop, Rock, Classic, Flat e Jazz.

Infine il retro dove troviamo le varie connessioni inserite all’interno di un vano. Qui sono presenti l’ingresso per l’alimentatore esterno, uno slot per microSD ed una porta USB per collegare pendrive e Hard disk (fino a 128 GB, supporto file Mp3 e Wav), ingressi digitali ottico e coassiale ed un ingresso analogico tramite presa per jack da 3,5 mm.

Concludiamo ricordando le dimensioni pari a 40 x 24 x 17 cm, per un peso di 3.9 kg ed il piccolo telecomando, di discreta qualità, fornito nella confezione insieme al manuale in inglese.

Energy Sistem Home Speaker 8 Lounge: caratteristiche tecniche e prestazioni

Passiamo ora all’analisi delle caratteristiche tecniche dell’Energy Sistem Home Speaker 8 Lounge; un sistema audio 2.1 con una potenza complessiva di 60 Watt e frequenza di risposta da 60 Hz a 18 KHz.

Al suo interno troviamo un woofer da 5" con potenza di 20 W, 2 speakers da 2.75" per le frequenze medie da 15 W e 2 tweeter da un pollice, da 5 W. Non manca, infine, un condotto bass reflex sul lato inferiore.

Ricordiamo, inoltre, il Bluetooth in versione 4.2 e la Radio FM con antenna integrata. Interfaccia dedicata alla Radio molto semplice che consente solo di scorrere le varie frequenze memorizzate, utilizzando i pulsanti “Avanti” e “Indietro” presenti sul telecomando e sullo speaker; mancano, infatti, comandi dedicati per la selezione delle singole stazioni.

Peccato, infine, per l’assenza di un display che si sarebbe rivelato utile, ad esempio, per la selezione delle stazioni Radio e per la navigazione tra i vari MP3 memorizzati su periferiche USB.

Concludiamo la nostra recensione dell’Energy Sistem Home Speaker 8 Lounge con l’analisi delle sue prestazioni. Partiamo dall’ampio fronte sonoro e dalla potenza non elevatissima, adatta ad ambienti di medie dimensioni.



Passiamo alle performance audio con bassi potenti e profondi, ma in alcuni casi preponderanti sulle altre frequenze. Abbastanza buona la resa dei medi e delle voci che risultano naturali. Analoga valutazioni sugli alti, ben definiti.

Un prodotto, in definitiva, decisamente versatile che può essere collegato facilmente a smartphone, tablet, PC e pennette USB, ma anche a TV, decoder e console. Uno speaker, inoltre, elegante, facilissimo da utilizzare e dal buon rapporto qualità-prezzo.

Terminiamo con il prezzo di listino dell’Energy Sistem Home Speaker 8 Lounge pari a 139 euro.

Scopri di più su Amazon a 106 euro