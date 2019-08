Energy Sistem Smart Speaker 3 Talk: la recensione di un altoparlante a batteria con Alexa

Prosegue il nostro viaggio nel mondo degli altoparlanti intelligenti dotati del noto assistente vocale Alexa e dopo la prova dei modelli di Energy Sistem Smart Speaker 7 e Smart Speaker 5, proviamo oggi il compatto Smart Speaker 3 Talk.

Un piccolo sistema audio, alimentato a batteria, dotato di connettività WiFi e Bluetooth e compatibile anche con le Internet Radio.

Un prodotto dal design curato, versatile, di facile utilizzo e dal costo contenuto.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche dell’Energy Sistem Smart Speaker 3 Talk.

Energy Sistem Smart Speaker 3 Talk: design e caratteristiche tecniche

Lo Smart Speaker 3 Talk è un piccolo altoparlante dal design curato e dalle ridotte dimensioni pari a 85 x 85 x 145 mm, per un peso di 418 g. Uno speaker in plastica con un rivestimento in tessuto nella parte inferiore.

Nella parte alta troviamo, invece, i comandi per la riproduzione audio/disattivazione microfoni, quelli dedicati al volume ed il pulsante per l’attivazione manuale di Alexa. Sul fondo sono stati, invece, inseriti il pulsante di alimentazione e il comando per la selezione delle varie sorgenti. Sempre in questa zona, all’interno di un apposito vano, sono presenti la porta Micro USB per la ricarica della batteria da 2.200 mAh, l’ingresso per il jack audio ed il foro per il reset del dispositivo.

Ricordiamo, infine, i due microfoni nella parte superiore, il Led di stato RGB dedicato anche al funzionamento di Alexa, che si affianca ad un altro Led rosso in basso per lo stato di ricarica della batteria.

Occupiamoci ora delle caratteristiche tecniche dell’Energy Sistem Smart Speaker 3 Talk, iniziando dalla sezione audio basata su un altoparlante full range da 2 pollici con una potenza di 5 Watt, affiancato da un radiatore passivo che incrementa la resa dei bassi. Speaker con una risposta in frequenza di 50 Hz - 18 KHz.

Passiamo ora alla connettività wireless che include un modulo Bluetooth 4.1 ed uno WiFi b/g/n a 2,4 GHz.

Energy Sistem Smart Speaker 3 Talk: app dedicata e funzionalità smart

Lo Smart Speaker 3 Talk può essere gestito dalla stessa app Energy Multiroom WiFi che avevamo già analizzato nelle recensioni dei modelli Speaker 5 e 7.

Applicazione disponibile sia per iOS che per Android ed in lingua inglese, utile al collegamento in WiFi della cassa con il nostro router attraverso una semplice procedura guidata.

Software che consente la selezione delle varie sorgenti disponibili a partire dai servizi di streaming di Spotify Connect e le stazioni Internet Radio di TuneIn. App dalla grafica essenziale e di facile utilizzo che permette anche l'accesso alla nostra musica preferita presente su smartphone/tablet, su NAS (tramite DLNA) e sfruttando la tecnologia AirPlay di Apple.

Energy System ha, inoltre, realizzato un'ottima piattaforma per il multiroom che consente di eseguire simultaneamente lo stesso brano sui vari speaker smart dell’azienda presenti nella nostra abitazione o di riprodurre una diversa sorgente in ogni stanza, semplicemente utilizzando l'app dedicata.

Il software di Energy permette anche di collegare insieme due Speaker 3 per realizzare una classica configurazioni stereo in modalità wireless.

Lo Energy Sistem Smart Speaker 3 Talk integra inoltre l’avanzato assistente Alexa. E’, quindi, possibile gestire la riproduzione musicale in streaming tramite semplici comandi vocali. Non mancano anche altre funzionalità di Alexa, dal controllo dei dispositivi smart presenti in casa, alle news. Assente, invece, il supporto al servizio di Messaggistica offerto dall’assistente vocale di Amazon.

Energy Sistem Smart Speaker 3 Talk: prestazioni e prezzo

Concludiamo la prova dell'Energy Sistem Smart Speaker 3 con l'analisi delle sue prestazioni; considerando anche il prezzo di vendita, il nostro giudizio è decisamente positivo con un audio a 360 gradi dalla discreta potenza, ideale per ambienti di medie dimensioni.

Speaker con alti dettagliati, medi abbastanza morbidi e voci naturali. Accettabili i bassi anche se non molti profondi. Più che discrete le performance dei microfoni. Passiamo all’autonomia di circa 5 ore con volume medio-alto.

In definitiva, Energy Sistem ha realizzato uno speaker con Alexa decisamente versatile, che può essere facilmente posizionato all'interno della nostra abitazione grazie alla connettività WiFi e all’alimentazione a batteria. Speaker che, inoltre, può essere utilizzato anche fuori dalle mura domestiche come un classico altoparlante Bluetooth a batteria, da collegare direttamente a smartphone e tablet.

Infine il prezzo, l’Energy Sistem Smart Speaker 3 Talk può essere acquistato a 69,90 euro.

