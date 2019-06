Energy Sistem Smart Speaker 7 Tower: la recensione di una completa ed elegante torre audio WiFi

Dopo la prova dello Smart Speaker 5 torniamo ad occuparci di Energy Sistem con la recensione della torre audio Smart Speaker 7 Tower. Un completo sistema audio per la nostra abitazione, controllabile da smartphone e tablet. Una cassa versatile e dalle ricche funzionalità, dotata di collegamenti senza fili WiFi e Bluetooth e con a bordo l’avanzato assistente vocale Alexa.

Un prodotto che richiede solo l’alimentazione elettrica, installabile facilmente in ogni ambiente della nostra abitazione.

Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche e le prestazioni della Smart Speaker 7.

Energy Sistem Smart Speaker 7 Tower: design e caratteristiche tecniche

Da Energy Sistem arriva una torre audio dalla buona costruzione e dal design curato. Una cassa da pavimento realizzata in legno con un elegante frontale in tessuto. Nella parte superiore troviamo tutti i pulsanti dedicati al controllo dell'unità circondati da un LED RGB dedicato ad Alexa e alle varie funzioni della cassa. Sul retro è, invece, presente un piccolo pannello con un ingresso USB (per una Pen drive o un hard disk esterno) e lo slot per una Micro SD, con la Smart Speaker 7 in grado di leggere file audio in formato MP3, WAV, WMA, FLAC e M4A. Non manca, infine, un ingresso analogico tramite jack audio da 3,5 mm.

Passiamo ora alla sezione audio formata da due altoparlanti full range da 4” con condotti bass reflex al posteriore ed un tweeter da 1,5”. Speaker con una risposta in frequenza da 30 Hz a 19 KHz ed una potenza complessiva di 40 Watt.

Occupiamoci ora della completa connettività wireless che include WiFi n a 2,4 GHz, Bluetooth e la compatibilità con le tecnologie Apple AirPlay, DLNA e Spotify Connect. Troviamo, inoltre, nella parte superiore due microfoni a corto raggio dedicati alla gestione dei comandi vocali di Alexa.

Ricordiamo, infine, le dimensioni del prodotto pari 156 x 156 x 840 mm per un peso di 4.21 kg ed il piccolo telecomando fornito in dotazione, dalla discreta qualità.



Energy Sistem Smart Speaker 7 Tower: app dedicata e funzionalità smart

Lo Smart Speaker 7 sfrutta la stessa app Energy Multiroom WiFi che avevamo già analizzato nella recensione del fratello minore Speaker 5. Applicazione disponibile sia per iOS che per Android ed in lingua inglese, utile al collegamento in WiFi della cassa con il nostro router attraverso una semplice procedura guidata. Software che consente la selezione delle varie sorgenti disponibili a partire dai servizi di streaming di Spotify Premium e le stazioni Internet Radio di TuneIn. App dalla grafica essenziale e di facile utilizzo che permette anche l'accesso alla nostra musica preferita presente su smartphone/tablet e su NAS (tramite DLNA).

Energy System ha, inoltre, realizzato un'ottima piattaforma per il multiroom che consente di eseguire simultaneamente lo stesso brano sui vari speaker smart dell’azienda presenti nella nostra abitazione o di riprodurre una diversa sorgente in ogni stanza, semplicemente utilizzando l'app dedicata.

Il software di Energy permette anche di collegare insieme due Speaker 7 per realizzare una classica configurazioni stereo in modalità wireless. Terminiamo con il menù dedicato alle Impostazioni che consente di aggiornare il firmware dello speaker, personalizzare il nome dell'altoparlante e configurare l’account Amazon di Alexa.

Energy Sistem Smart Speaker 7 Tower: analisi delle prestazioni e prezzo

Occupiamoci ora delle prestazioni audio dello Smart Speaker 7 Tower con un giudizio in generale positivo. Energy Sistem ha realizzato una torre audio dalla discreta potenza, adatta ad ambienti medio-grandi. Torre dall'audio morbido e dettagliato con una buona resa delle basse frequenze, alti cristallini e voci naturali.

Positiva anche la valutazione dell’app dedicata e della piattaforma multiroom testata utilizzando contemporaneamente lo Smart Speaker 7 e lo Smart Speaker 5, con un collegamento sempre stabile sia in WiFi che in Bluetooth.

Occupiamoci ora delle performance di Alexa purtroppo implementata solo parzialmente. Mancano, infatti, alcune funzionalità essenziali a partire dal controllo vocale di Spotify. Comandi che dovrebbe arrivare prossimamente tramite un aggiornamento software.

Energy Sistem ha, inoltre, deciso di non implementare la nota funzionalità di ascolto continuo di Alexa; non è quindi possibile attivare l'assistente vocale di Amazon con la voce. Per la sua attivazione è, infatti necessario, premere l'apposito pulsante presente sulla torre o sul telecomando in dotazione e poi pronunciare il comando desiderato. Infine tra gli aspetti che non ci hanno convinto segnaliamo anche i microfoni solo a corto raggio.

Concludiamo con il prezzo, l’Energy System Smart Speaker 7 può essere acquistato a 149 euro.

