Energy Sistem Tower 7 Duo: la prova di una coppia di torri audio Bluetooth da 200 Watt

Continua il nostro viaggio alla scoperta della gamma di torri audio di Energy Sistem e dopo la recensione della Tower 7 proviamo oggi la configurazione formata da due unità, venduta dall'azienda spagnola con la denominazione Tower 7 Duo System.

Configurazione che consente di creare un completo sistema stereo all'interno della nostra abitazione, dotato di tecnologia Bluetooth, da collegare a smartphone, tablet, Pc e TV.

Un sistema di facile utilizzo e dalla potenza complessiva di 200 Watt.

Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche dell'Energy Sistem Tower 7 Duo.

Tower 7 Duo System: configurazione e tecnologia TWS

Avendo già analizzato il design e le caratteristiche tecniche di una singola Tower 7 nella nostra recensione di qualche settimana fa, ci concentriamo solo sull'installazione di questo sistema.

Partiamo dalla semplice configurazione delle due torri che possono essere collegate fra loro sempre in Bluetooth sfruttando la tecnologia TWS (True Wireless Stereo). Una procedura semplicissima che può essere eseguita in pochi istanti: basta infatti premere il pulsante dedicato su entrambe le casse e gli speaker si collegheranno autonomamente tra loro. Inoltre grazie all'emissione di un piccolo segnale sonoro, le casse determinano automaticamente la loro posizione per la riproduzione dei canali destro e sinistro.

Dal telecomando è anche possibile gestire contemporaneamente alimentazione e volume di entrambi gli altoparlanti.

La tecnologia TWS senza fili può essere utilizzata dalle casse anche quando colleghiamo ad una Tower 7 una sorgente analogica via cavo, con il segnale trasmesso poi in wireless all'altra unità.

Una soluzione decisamente pratica che rende, quindi, più semplice l'installazione di questo impianto all'interno della nostra abitazione.

Tower 7 Duo System: prestazioni e prezzo

Passiamo ora alle prestazioni del Tower 7 Duo System: grazie alla presenza di due speaker è ora possibile ascoltare un suono stereo che arriva ad una potenza di 200 watt complessivi. Sistema che può essere utilizzato non solo per la nostra musica preferita, ma che può essere facilmente collegato anche alla nostra TV. In questo caso vi suggeriamo un collegamento via cavo tra televisore e casse, per evitare possibili ritardi della trasmissione del segnale Bluetooth, con problemi di sincronia tra audio e video.

Concludiamo la prova di questo sistema stereo confermando la buona valutazione ricevuta dalla singola Tower 7. Una coppia di torri con un audio dettagliato, dalla buona potenza, adatta ad ambienti medio-grandi. Discrete le performance degli alti e dei medi, con voci sempre naturali; buona la resa delle basse frequenze.

Infine i prezzi di listino, il Tower 7 Duo System è proposto a 279 euro, mentre la singola unità Tower 7 True Wireless è disponibile a 179 euro.

