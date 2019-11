ESR T2: la recensione di eleganti auricolari senza fili low cost

Dopo la prova del caricabatteria senza fili Essential Wireless Charging Pad torniamo ad occuparci di un prodotto di ESR con la prova delle T2; piccoli auricolari completamente senza fili, eleganti e dal costo contenuto, denominati anche Mini dall’azienda cinese.

Cuffie dotate di Bluetooth 5.0, resistenti a pioggia e sudore, con autonomia fino a 9 ore grazie alla custodia di ricarica con batteria integrata.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche delle ESR T2.

ESR T2: design e caratteristiche tecniche

Le ESR T2 sono auricolari “total wireless” leggeri e dalla costruzione curata. Cuffie in plastica dalle dimensioni contenute pari a 23,6 x 16,3 x 22,4 mm, con un peso di soli 4,2 grammi. Le T2 sono dotate di un modulo Bluetooth 5.0 per il collegamento a vari dispositivi come smartphone, tablet, pc e computer, con un raggio di azione fino a 10 metri.

Non dimentichiamo l'altoparlante integrato da 16 ohm e la batteria da 55 mAh. Auricolari, utilizzabili anche singolarmente, dotati anche di superfice touch per la gestione di volume, musica e chiamate. Non dimentichiamo, infine, il microfono con funzione di soppressione del rumore cVc 6.0 e la resistenza della cuffie a sudore, schizzi d’acqua e pioggia (certificazione IPX5)

Passiamo ora alla custodia di ricarica dalla discreta qualità costruttiva, realizzata in plastica con coperchio lucido, semitrasparente. Custodia dotata di quattro led di stato frontali per il monitoraggio della carica della batteria integrata da 400 mAh, ricaricabile tramite porta USB Type-C. Ricordiamo, infine, le dimensioni contenute, pari a 64,3 x 39,9 x 24,9 mm, con un peso di soli 30,8 grammi.

Concludiamo con la confezione che ospita un pratico sacchetto per il trasporto, gommini per gli auricolari di varie dimensioni, un cavetto USB ed un manuale anche in italiano.

ESR T2: prestazioni e prezzo

Occupiamoci ora delle prestazioni delle ESR T2, con un giudizio in generale positivo. Buona la potenza e la resa delle frequenze alte che risultano ben dettagliate. Analoga valutazione per i medi, morbidi, e per le voci sempre naturali. Abbastanza buoni anche i bassi, non profondissimi.

Non dimentichiamo l’autonomia pari a quasi 3 ore con la custodia in grado di garantire due ricariche degli auricolari.

Semplice, inoltre, la gestione delle cuffie che si attivano appena estratte dalla custodia. Per quanto riguarda le chiamate, discrete le prestazioni dei microfoni; stabile, inoltre, il collegamento Bluetooth.

Buona inoltre l'ergonomia; le ESR T2 risultano comode da indossare anche per periodi prolungati, fornendo un elevato isolamento acustico.

Infine il prezzo di listino, le ESR T2 sono acquistabili a 33,99 euro.

