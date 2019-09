Porta la tua musica ovunque con il nuovo speaker e le cuffie senza fili di Fresh 'n Rebel

Dopo la prova delle compatte casse Bluetooth Bold S torniamo ad occuparci di Fresh 'n Rebel, marchio olandese che progetta prodotti audio alla moda e dal design colorato.

Azienda che, di recente, ha presentato tre nuovi prodotti audio dalle interessanti caratteristiche e dalla curata costruzione; si tratta dei nuovi auricolari True Wireless Twins, le cuffie Clam Anc Dgtl, con riduzione attiva del rumore, e lo speaker Bluetooth Bold X, waterproof e ultra portatile.

Rockbox Bold X: un altoparlante Bluetooth sottile ed impermeabile

Iniziamo la nostra rassegna dallo speaker senza fili Rockbox Bold X; un altoparlante portatile Bluetooth, sottile e dalle ridotte dimensioni, facile da portare ovunque, anche in tasca. Rockbox Bold X è anche dotato di una clip per il trasporto inclusa che permette di agganciare l’altoparlante alla borsa, alla cintura o allo zaino. Uno speaker, inoltre, impermeabile, disponibile in sei diversi colori e dotato anche di microfono per la gestione delle chiamate in vivavoce da smartphone. Non dimentichiamo, infine, l’autonomia di 8 ore e la possibilità di utilizzare contemporaneamente due Rockbox Bold X per l'ascolto di audio in stereo.

Concludiamo con il prezzo di listino di Rockbox Bold X pari a € 79,99.

Cuffie Clam Anc Dgtl: con funzione di soppressione attiva dei rumori

Passiamo ora alle cuffie over-ear Bluetooth Clam Anc Dgtl dotate di funzione di soppressione attiva dei rumori che consente di ascoltare la nostra musica preferita nel massimo silenzio. In alternativa è possibile utilizzare la modalità Ambient Sound che farà esattamente il contrario; ti permetterà di interagire senza difficoltà con l’ambiente esterno e di sentire tutto ciò che ti circonda anche indossando queste cuffie, senza correre pericoli, ad esempio, nel traffico cittadino. Inoltre non appena togli le cuffie, la musica smetterà automaticamente di suonare. Ricordiamo, inoltre, il rivestimento in pelle dei padiglioni, l’autonomia fino a 26 ore e la possibilità di ripiegare le cuffie e riporle nella custodia per il trasporto inclusa nella confezione.

Le cuffie Clam Anc Dgtl sono disponibili in due colorazioni (Steel Blue e Silky Sand) a € 199,99.

Auricolari completamente senza fili Twins

Concludiamo la nostra rassegna dedicata alle novita di Fresh 'n Rebel con gli auricolari True wireless Twins. Cuffie completamente senza fili, disponibili in sei diversi colori. Auricolari con microfono, resistenti al sudore ed utilizzabili anche singolarmente. Troviamo, inoltre, i controlli touch e vocale; è possibile toccare gli auricolari per riprodurre e mettere in pausa la musica o passare al brano successivo, con i Twins che supportano anche Siri e Google Assistant. Questi auricolari sono anche dotati di una pratica custodia di ricarica in grado di garantire un’autonomia che arriva fino a 24 ore. Custodia ricaricabile via USB-C o in modalità wireless in una sola ora.

Concludiamo con il prezzo di listino di € 99,99.