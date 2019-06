Hisense H55U8B: la recensione di un completo ed elegante TV da 55" acquistabile a 749 euro

Dopo l'anteprima di qualche settimana fa è ora arrivato il momento della recensione del nuovissimo TV Hisense H55U8B; un completo TV da 55 pollici della gamma ULED, disponibile anche nella variante da 65” .

TV 4K che vanta un design sottile e curato e con a bordo le più recenti tecnologie come Dolby Vision, Dolby Atmos ed il controllo tramite smartphone e comandi vocali.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del nuovo Hisense H55U8B.

Hisense H55U8B: design, caratteristiche tecniche e connessioni

L’Hisense H55U8B si presenta con un design ultra slim elegante e curato; un Tv che vanta, infatti cornici sottili ed uno spessore nella metà superiore decisamente ridotto, di soli 7,9 mm. Televisore dalla buona qualità costruttiva con una raffinata base in metallo che al posteriore ospita un pratico passacavi. Metallo che ritroviamo anche nella cornice, con il retro realizzato in plastica.

Posteriore più spesso nella parte inferiore che accoglie l’elettronica e i vari collegamenti suddivisi in due aree. Sul lato sinistro troviamo i due connettori per i sintonizzatori DVB-T2 e DVB-S2, un'uscita digitale ottica, una porta di servizio, due porte USB e anche 3 dei 4 ingressi HDMI 2.0, compatibili con segnali Ultra HD a 60Hz. Passiamo poi al retro dove è stata inserita la quarta HDMI, una porta Ethernet ed un ingresso video composito con relativo ingresso audio analogico. Separato e più in alto, sempre sul lato sinistro è stato inserito lo slot Common Interface.

Non dimentichiamo la connettività wireless che include WiFi ac dual band e Bluetooth e le dimensioni di 1230 x 296 x 779 mm, per un peso di 20,6 KG con base inclusa.

Concludiamo l’analisi delle caratteristiche tecniche dell’Hisense H55U8B con il pannello 4K (Ultra HD 3840×2160 pixel), dotato di retroilluminazione LED Edge e Ultra local dimming che garantisce un elevato contrasto e neri profondi.

Un pannello a 8bit+FRC con Wide Color Gamut per riprodurre colori brillanti e naturali, con supporto alle tecnologia HDR: Dolby Vision, HDR 10 e HLG.

Infine la sezione audio formata da due altoparlanti da 20 W totali, collocati sul retro e in basso, ai lati del piedistallo, con supporto alla tecnologia Dolby Atmos.

Hisense H55U8B: interfaccia utente

L’Hisense H55U8B è accompagnato da una completa interfaccia utente, dalla grafica moderna, veloce e di facile utilizzo. Iniziamo dai menù dedicati alle impostazioni, con numerosi settaggi in grado di soddisfare anche l'utente più esigente.

Tra le varie funzioni presenti citiamo l'Ultra Smooth Motion che consente di selezionare l'intervento per la compensazione del moto e un sistema completo per la regolazione dei colori.

Non mancano, inoltre, dei setting preimpostati adatti alle varie modalità di utilizzo e denominati Standard, Cinema diurno, Cinema notturno, Dinamica e Sport, con una taratura di fabbrica più che discreta.

Ricordiamo, infine, che in modalità Dolby Vision è possibile accedere a sole due impostazioni video: immagine chiara o scura.

Passiamo alla sezione audio che include un equalizzatore e varie modalità: Standard, Dialogo, Notte fonda, Musica, Teatro e Sport.

Hisense H55U8B: piattaforma Smart Tv, telecomando, controlli vocali e tramite app

Passiamo ora all’analisi delle funzionalità Smart TV; l’U8B ospita la piattaforma Vidaa U3.0, che comprende le app di intrattenimento più importanti sul mercato come Netflix, Youtube, Youtube Kids, DAZN, Prime Video, TimVision, Chili TV e Rakuten TV.

Piattaforma Smart Tv decisamente veloce, intuitiva e di facile utilizzo, ben integrata con l'interfaccia utente del televisore.

Citiamo, inoltre, la compatibilità con l'assistente vocale Alexa che permette l’accesso e la gestione delle funzioni del TV mediante comandi vocali. Comandi, attualmente in corso di attivazione, che consentono ad esempio di spegnere il televisore o di mettere in pausa un film su Prime video utilizzando solo la voce.

Oltre ai comandi vocali, l’Hisense H55U8B è anche controllabile tramite l’app dedicata per dispositivi mobili, denominata RemoteNOW. App ben realizzata, veloce e completa.

Giudizio positivo anche sul telecomando, sottile e dalla buona ergonomia, che ospita nella parte bassa pratici pulsanti per l’accesso alle app di streaming Netflix, Youtube, Prime Video e Rakuten TV.

Infine citiamo brevemente anche il media player integrato, con supporto al DLNA, in grado di gestire senza difficoltà numerose tipologie di file, compresi video in 4K HDR ad elevato bitrate.

Hisense H55U8B: prestazioni audio e video

Concludiamo la recensione dell’Hisense H55U8B analizzando le prestazioni audio e video con un giudizio in generale positivo.

Hisense ha realizzato un Tv in grado di offrire immagini molto dettagliate, dai colori naturali, luminose e dalla buona uniformità. Convincente la resa dei neri, considerando il tipo di pannello utilizzato; giudizio analogo anche su contrasto e angolo di visione.

Questo Tv consente risultati soddisfacenti non solo in 4K HDR, ma anche con video dalla risoluzione più bassa (ad esempio digitale terrestre e DVD) grazie al buon lavoro svolto dallo scaler integrato. Non delude neanche la resa nei videogiochi con un pannello veloce che sfrutta anche una modalità Game dedicata.

Giudizio positivo anche sulla sezione audio, dalla discreta potenza, con un audio ampio, dettagliato e con voci naturali, carente solo nei bassi.

In definitiva si tratta di un TV da 55 pollici ben costruito, sottile, dalla complete caratteristiche e con un buon rapporto qualità/prezzo. L’Hisense H55U8B è acquistabile ad un prezzo di listino di 749 euro.

