Panasonic DMP-UB900: la prova di un completo lettore Blu-ray 4K Ultra HD

Dopo la prova del TV OLED TX-55FZ950E torniamo ad occuparci di Panasonic con la recensione del lettore DMP-UB900; un prodotto di fascia alta in grado di leggere anche i Blu-ray 4K Ultra HD HDR. Un prodotto dalle funzionalità davvero complete che si distingue inoltre per una curata sezione audio e per le numerose impostazioni disponibili.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Panasonic DMP-UB900.

Design, caratteristiche tecniche e connessioni

Il Panasonic DMP-UB900 vanta, innanzitutto, un'ottima qualità costruttiva con un design davvero elegante; citiamo in particolare lo sportello a specchio che occupa tutta la superficie frontale e le raffinate striature chiare della scocca superiore di colore nero.

Scocca che ospita nella parte anteriore, oltre alla meccanica Blu-ray, anche un ingresso per Sd Card e USB e un display centrale, ben leggibile, a matrice di punti bianchi.

Davvero complete le connessioni a partire dalla doppia uscita HDMI (audio e audio + video) utile per chi ha un proiettore o un amplificatore incapace di gestire il flusso 4K HDR. Troviamo, inoltre, uscite audio analogiche stereo e 7.1 che consentono di sfruttare la raffinata sezione audio dotata di convertitori in grado di gestire anche file audio Hi-Res DSD, Alac e Flac fino a 32 bit / 192 kHz. Non manca una doppia uscita digitale (ottica e coassiale) e la presa Ethernet per il collegamento ad Internet, da utilizzare in alternativa al WiFi.

Il Panasonic DMP-UB900 è anche in grado di riprodurre file in rete sfruttando il client DLNA integrato o anche tramite Miracast, con il mirroring da smartphone. Concludiamo ricordando la presenza all’interno di questo lettore del processore 4K High precision Chroma che consente una riproduzione video estremamente realistica, e la certificazione THX che permette una visione dei contenuti il più possibile fedeli alla visione del regista.

Infine il telecomando dalla buona ergonomia, completo e con i tasti retroilluminati.

Menù, piattaforma Smart TV e prestazioni

Il Panasonic DMP-UB900 adotta una chiara interfaccia che consente l’accesso alle varie sorgenti, alle impostazioni e alla piattaforma Smart TV.

Davvero ricche le impostazioni presenti, in grado di soddisfare anche l’utente più esigente. Per quanto riguarda i setting delle immagini citiamo, ad esempio, le regolazioni per rumore, nitidezza e gamma dinamica, mentre per l’audio troviamo l'opzione High Clarity (audio ad elevata nitidezza) con diversi effetti sonori disponibili.

Ricordiamo brevemente anche la sezione Smart TV, completa ma lenta e dalla grafica ormai obsoleta, che include numerose app, dalle più note piattaforme di streaming video come Netflix a servizi dedicati alle news e alla salute.

Occupiamoci ora delle prestazioni di questo lettore con un giudizio completamente positivo. Il Panasonic DMP-UB900 vanta un’ottima resa video, riuscendo a mostrare ogni minimo dettaglio dei Blu-ray in 4K HDR (formato HDR 10) con colori naturali, ricchi e profondi, ed un quadro pulito e nitido. Giudizio analogo anche per i volti, sulle ombre e nelle scene notturne. Positiva anche la valutazione con i dischi a risoluzione più bassa (DVD e Blu-ray Full HD) grazie all’ottimo lavoro svolto dall’upscaler.

Passiamo ora alla sezione audio; il DMP-UB900 è in grado di sostituire senza difficoltà un lettore CD di fascia alta, peccato solo per l’assenza della compatibilità con SACD e DVD Audio. Ottima la resa anche con le colonne sonore dei film, dettagliate e d’impatto, e con i file Hi-Res, dall'elevata dinamica. Nessun problema infine dalla meccanica del lettore, sempre veloce e silenziosa.

Considerazioni finali e prezzo

Da Panasonic arriva un completo lettore, compatibile con i dischi Blu-ray in formato 4K Ultra HD HDR e con i file audio Hi-Res. Un prodotto in grado di soddisfare anche l’utente più esigente, con una raffinata costruzione ed ottime prestazioni audio e video.

Il Panasonic DMP-UB900 può essere acquistato ad un prezzo di listino di 799 euro.

