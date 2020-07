LG TONE Free True Wireless: le cuffie senza fili con custodia di ricarica igienizzante

LG presenta le nuove cuffie LG TONE Free True Wireless (HBS-FN6) realizzate in collaborazione con Meridian Audio.

Grazie alla tecnologia HSP (Headphone Spatial Processing) di Meridian, le cuffie LG promettono agli utenti un’esperienza di ascolto immersiva e un soundstage realistico. L’equalizzatore sviluppato dall’azienda inglese, pioniera nell’audio ad alta risoluzione, permette una grande personalizzazione offrendo quattro preset per ogni modalità per un’esperienza di ascolto su misura: “Natural” per un suono autentico e bilanciato, “Immersive” per un senso di spazio allargato, “Bass Boost” per una spinta aggiuntiva sui bassi e “Treble Boost” per rendere ancora più chiare le performance vocali.

Inoltre l’isolamento acustico dai rumori esterni è garantito dalle estremità in gomma che si adattano perfettamente alla forma dell’orecchio, mentre l’Ambient Sound Mode consente di sentire cosa succede attorno all’ascoltatore semplicemente schiacciando un pulsante.

Non dimentichiamo l’innovativa custodia di ricarica con tecnologia UVnano che protegge, carica e igienizza le cuffie, eliminando germi e batteri.

Con soli 5 minuti di ricarica, le cuffie offrono un’ora di utilizzo, mentre con una ricarica completa offrono fino a sei ore di ascolto. La custodia è, inoltre, in grado di ricaricarle per tre volte arrivando così a 18 ore di ascolto complessive.

Le nuove LG TONE Free True Wireless sono anche resistenti a schizzi d’acqua, pioggia e sudore, con certificazione IPX4. La funzione Voice Command permette di interagire con Google Assistant e Siri se presenti sullo smartphone collegato, mentre i comandi touch su entrambi gli auricolari consentono di ascoltare, mettere in pausa, cambiare canzone e controllare il volume.

Disponibili in due varianti di colore (Stylish Black opaco e Modern White lucido), le cuffie LG TONE Free True Wireless saranno disponibili in Italia partire da metà luglio al prezzo consigliato al pubblico di 149 euro.