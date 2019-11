I migliori TV top di gamma del 2019

Per chi non ha problemi di budget e di spazio ed è alla ricerca di un prodotto di fascia molto alta, ecco la nostra rassegna dei migliori Tv top di gamma disponibili sul mercato.

Modelli in grado di garantire un'eccezionale esperienza visiva, con colori naturali, neri assoluti ed immagini ultra dettagliate. Televisori sottilissimi e dal design ricercato, OLED e LCD, con risoluzione 4K e HDR, che vantano le più innovative soluzioni tecnologiche attualmente sul mercato.

Tv adatti ad ogni genere di contenuto, dalle trasmissioni del digitale terrestre ai film in 4K di Netflix.

1. Panasonic GZ1500: sviluppato dai professionisti di Hollywood

Iniziamo la nostra rassegna dall’OLED Panasonic GZ1500, un Tv 4K disponibile in due varianti da 55 e 65 pollici. Un modello compatibile con tutti i formati HDR attualmente sul mercato, compreso il Dolby Vision. Un televisore dalle elevate prestazioni video, con numerosi settaggi disponibili ed una completa piattaforma Smart TV. Ricordiamo, inoltre, l'avanzato processore video HCX Pro e il sistema di autocalibrazione per i contenuti di Netflix. Curato infine il design, con gli altoparlanti sul frontale inseriti all’interno di una sottile fascia sotto lo schermo; audio compatibile anche con lo standard Dolby Atmos.

Qui la nostra recensione

Scopri di più su Amazon a partire da 1.900 euro

2. Sony AG9: innovativa sezione audio

Proseguiamo con il TV OLED Sony AG9, disponibile nelle varianti da 55, 65 e 77 pollici. Un modello 4K dotato della piattaforma Android TV, con supporto al Dolby Vision (assente HDR10+), auto calibrazione per Netflix e Dolby Atmos. OLED che vanta anche l’avanzato processore video X1 Ultimate ed una raffinata sezione audio denominata Acoustic Surface Audio+; tecnologia che consente di riprodurre le frequenze medie e alte direttamente dallo schermo, senza utilizzare classici speaker; per i bassi troviamo, invece, due subwoofer posti sul retro.

Scopri di più su Amazon a partire da 2.344 euro

3. LG E9: raffinato design

Proseguiamo con il TV 4K OLED LG E9, disponibile in due diverse varianti con pannello da 55 e 65 pollici. Un modello dallo stile elegante e minimalista, in grado di adattarsi ad ogni ambiente. Un OLED dotato del nuovo processore video Alpha 9 con Intelligenza Artificiale, compatibile con Dolby Vision e Dolby Atmos. Non manca, infine, il supporto agli assistenti virtuali Amazon Alexa e Google Assistant per il controllo del TV tramite semplici comandi vocali.

Scopri di più su Amazon a partire da 1.784 euro

4. Samsung Q90R: un completo QLED

Nella nostra rassegna non poteva mancare il TV 4K di Samsung Q90R con tecnologia LED Quantum Dot. Un Tv dal raffinato design, con box esterno, disponibile nelle varianti da 55, 65 e 75 pollici. Un modello che vanta anche una raffinata sezione audio perfettamente integrata all’interno del Tv, con 4.2 canali ed una potenza di 60 Watt. Davvero curata l’interfaccia utente, ricchissima di funzionalità, e che include anche l'assistente vocale Bixby. Ricordiamo, infine, la funzione Ambient Mode che consente di trasformare il tv in un quadro visualizzando sullo schermo varie opere d'arte di famosi artisti.

Qui la nostra recensione

Scopri di più su Amazon a partire da 2.049 euro

5. Philips OLED 854: retroilluminazione Ambilight

Torniamo nel mondo degli OLED con il Philips 854; un TV disponibile nelle varianti da 55 e 65 pollici provvisto di una cornice cromata e di un supporto da tavolo orientabile a forma di "T". A bordo troviamo il processore video P5 di terza generazione in grado di gestire Dolby Vision, HDR10, HDR10+ e HLG. Non dimentichiamo infine la tecnologia Ambilight, una soluzione che consente di aumentare il coinvolgimento visivo utilizzando LED che riproducono i colori presenti nelle immagini su schermo.

Scopri di più su Amazon a partire da 1.723 euro

6. Panasonic GX810: da 40 a 65 pollici

Nella nostra rassegna troviamo un altro Tv di Panasonic, si tratta del modello LCD GX810 proposto nelle versioni con pannello da 40, 50, 58 e 65 pollici. Un modello 4K che vanta la compatibilità sia con HDR10+ sia con Dolby Vision e che include anche il supporto allo standard audio Dolby Atmos. Ricordiamo, infine, il potente processore video HCX e la costruzione curata con una sottile base in metallo.

Scopri di più su Amazon a partire da 657 euro

7. Hisense H55O8B: il primo OLED del produttore cinese

Concludiamo la nostra rassegna con l’Hisense H55O8B, il primo OLED realizzato dal produttore cinese. Un Tv 4K dal design sottile ed elegante, disponibile nell’unica variante con schermo da 55 pollici. Un prodotto compatibile con Dolby Vision e Dolby Atmos, con una Smart Tv dall’utilizzo immediato. Non dimentichiamo, infine, il controllo vocale tramite l’assistente virtuale Amazon Alexa.

Scopri di più su Amazon a 1.099 euro

