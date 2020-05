I migliori impianti stereo compatti per la nostra casa

La nostra rassegna prosegue con lo Yamaha PianoCraft 470; un versatile stereo con lettore CD, Radio DAB e WiFi. Non manca un’app dedicata per il controllo da smartphone e tablet e la compatibilità con AirPlay , Bluetooth e la piattaforma Multiroom di Yamaha. Un sistema con diffusori a 2 vie ed una potenza complessiva di 30 Watt.

Al vertice della nostra classifica dedicata ai migliori stereo compatti si posiziona il Panasonic SC-PMX152; un elegante modello con una potenza complessiva di 120 Watt , dall’ottima qualità audio e dalle caratteristiche complete. Un sistema Hi-Fi che include WiFi, collegamento al PC via USB, app dedicata per smartphone, compatibilità con audio ad alta risoluzione, multiroom e AirPlay. Ricordiamo, inoltre, la raffinata costruzione degli altoparlanti a 3 vie e l'avanzata sezione di amplificazione Lincs D-Amp di terza generazione.

Prodotti, inoltre, molto potenti e dal look curato, installabili facilmente in qualsiasi ambiente.

Sistemi audio dotati delle più moderne tecnologie wireless come Bluetooth, WiFi e AirPlay. Stereo che possono integrarsi in configurazioni multiroom, controllabili da smartphone e ovviamente dotati anche di Radio DAB ed ingresso USB.