I migliori mini proiettori portatili low cost

Nel vastissimo mercato dei videoproiettori è possibile trovare soluzioni di ogni genere e per tutte le tasche, dai sofisticati e costosi modelli per l’Home Cinema, ai prodotti da ufficio.

In questo segmento troviamo inoltre anche moltissimi modelli portatili, proiettori dalle dimensioni davvero ridotte che possono essere facilmente trasportati in una borsa o addirittura in tasca; soluzioni di facile installazione e alimentati anche a batteria.

Ecco, quindi, sette interessanti modelli low cost a risoluzione standard, di facile utilizzo ed in grado di proiettare un'immagine anche oltre i 100 pollici.

1. OTHA: un compatto e versatile proiettore DLP

Il proiettore di OTHA si posiziona al vertice della nostra classifica grazie alle sue complete caratteristiche. Questo modello integra, infatti, il sistema operativo Android con il supporto a moltissime app, come Netflix e Youtube, disponibili per l’Os di Google. Non manca inoltre un ingresso HDMI, un altoparlante, un pratico treppiedi e l'alimentazione a batteria. Ricordiamo infine lo slot per schede MicroSD, la porta USB e le dimensioni contenute pari a 15,8 x 8 x 1,8 cm.

Scopri di più su Amazon a 219 euro

2. Anker Nebula: con speaker a 360°

Proseguiamo la nostra rassegna con l’Anker Nebula, un proiettore DLP che vanta una luminosità di 500 lumen, scocca in alluminio e un altoparlante integrato a 360 gradi che consente di diffondere il suono in ogni direzione. Un prodotto con una risoluzione nativa di 854 × 480 pixel, facilmente trasportabile grazie al peso di 400 grammi Ricordiamo, inoltre, il sistema operativo Android 7.1 che permette l'utilizzo di note app di streaming come Netflix e Youtube. Non dimentichiamo la possibilità di proiettare un’immagine anche di 100 pollici e l’ingresso HDMI 1.4

Scopri di più su Amazon a 499 euro

3. Toumei T5: un sottile proiettore portatile

Sul terzo gradino del podio della nostra rassegna dedicata ai migliori proiettori portatili troviamo il Toumei T5. Un modello che vanta uno spessore ridotto, di appena 22 mm, con tecnologia DLP e sistema operativo Android. Ricordiamo la luminosità di 2000 lumen, la risoluzione di 854 x 480 pixel, gli ingressi HDMI, USB e MicroSD e la connettività wireless che include WiFi e Bluetooth.

Scopri di più su Amazon a 309 euro

4. ExquizOn S1: supporto AirPlay/Miracast

Da ExquizOn arriva il proiettore portatile DLP S1 dotato di supporto ad AirPlay/Miracast tramite cavo USB. Proseguiamo l’analisi delle sue caratteristiche tecniche ricordando la risoluzione nativa di 854 x 480 pixel e la luminosità di 100 ANSI Lumen con uno schermo che può arrivare a 100 pollici. Un prodotto, inoltre, dalle dimensioni contenute pari a 147 x 82 x 24 mm, con batteria integrata da 5.200mAh che consente fino a 3 ore di autonomia.

Scopri di più su Amazon a 183 euro

5. Aucary t7: schermo fino a 200 pollici

Proseguiamo con il mini proiettore di Aucary, in grado di generare un'immagine che arriva a 200 pollici. Un modello facilmente trasportabile grazie alle sue dimensioni ridotte (189 x 105 x 28 mm con un peso di 433g), dotato di un pratico treppiedi e batteria integrata che consente fino a 2,5 ore di autonomia. Concludiamo ricordando la risoluzione WVGA 854 x 480 pixel e le due porte USB.

Scopri di più a 339 euro

6. Artlii Mana: connessione WiFi-Direct

Artlii propone un proiettore wireless dotato di una pratica connessione senza fili tramite WiFi-Direct. Un modello a batteria con sistema di proiezione DLP, risoluzione nativa di 854x480 pixel ed in ingresso a 1080p Full HD. Un modello, inoltre, dalle dimensioni davvero ridotte pari a 11 x 9,8 x 3,8 cm, con un peso di 349 grammi.

Scopri di più a 199 euro

7. ExquizOn S6: dimensioni contenute

Sempre da ExquizOn arriva un altro modello di proiettore dalle dimensioni davvero contenute; l’S6 misura infatti solo 5.5x5.5x5.5 cm con un peso pari a 173g. ExquizOn S6 ospita varie interfacce come HDMI, Micro SD e WiFi con una batteria da 2500 mAh che garantisce circa due ore di autonomia.

Scopri di più su Amazon a 207 euro

