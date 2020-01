Le migliori soundbar economiche sul mercato

Le soundbar sono prodotti sempre più diffusi e apprezzati dal mercato; si tratta di casse sviluppate in orizzontale e concepite per migliorare l’audio, spesso di bassa qualità, dei TV.

Speaker di facile installazione che possono anche essere utilizzati per ascoltare la nostra musica preferita, proveniente ad esempio da una chiavetta USB o dal nostro smartphone. Molti modelli sono, infatti, dotati della tecnologia wireless Bluetooth utile al collegamento di cellulari, tablet e PC.

Scopriamo, quindi, quali sono le migliori soundbar low cost attualmente sul mercato.

1. Panasonic SC-HTB488: sottile e dalle buone prestazioni

Al primo posto della nostra classifica troviamo la Panasonic SC-HTB488; un modello con forme sottili ed eleganti e con una potenza di 200 Watt. Un prodotto dalla buone prestazioni, accompagnato da un subwoofer wireless. Soundbar con surround virtuale, collegamento wireless Bluetooth, porta HDMI ed ingresso ottico.

2. Samsung HW-N300/ZF: adatta ad ogni spazio

Proseguiamo la nostra rassegna con la Samsung HW-N300/ZF; un modello low cost, acquistabile a meno di 100 euro e dotato di 4 altoparlanti ( 2 woofer e 2 tweeter). Un modello a 2 canali, dall’ingombro ridotto, dotato anche di connettività wireless Bluetooth 4.2 per poter collegare la soundbar al tuo TV senza l’ingombro di antiestetici cavi.

3. Samsung HW-K335: potenza di 130 Watt

Da Samsung arriva anche la HW-K335, una soundbar da 130 Watt accompagnata da un subwoofer separato dedicato alle frequenze più basse. Un modello, quindi, in configurazione 2.1 dotato di collegamento Bluetooth, ingresso ottico e analogico. Soundbar dal design sottile, facilmente installabile sotto la tv e dotata anche di un piccolo display centrale.

4. Sony HT-MT300: dimensioni contenute

La Sony HT-MT300 si distingue per le sue dimensioni davvero contenute. Una soundbar con una potenza da 100 Watt, disponibile anche in versione bianca e accompagnata da un subwoofer wireless; sub sempre di ridotte dimensioni, posizionabile anche in orizzontale ad esempio sotto al divano. Un prodotto dotato anche di tecnologia S-Force PRO Front Surround, Bluetooth, NFC, ingresso ottico e porta USB.

5. Panasonic SC-HTB200: posizionabile anche sotto la Tv

Panasonic propone anche la SC-HTB200: un modello dal design compatto che può essere facilmente posizionato anche sotto la tv grazie al suo spessore ridotto. Un prodotto dal design elegante con una potenza di 80 watt, dotato di surround virtuale, Bluetooth, porta HDMI ed ingresso digitale ottico.

6. Taotronics TT-SK017: soundbar low cost

Concludiamo la nostra rassegna con la Taotronics TT-SK017, una soundbar davvero low cost, acquistabile a poco più di 50 euro, disponibile nelle varianti in nero o blu. Cassa con una potenza di 36 W, dall’ingombro ridotto, pari a 63,5 cm. Non dimentichiamo la connettività senza fili Bluetooth e la possibilità di installazione a parete.

