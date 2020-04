Mixcder E10: la prova di eleganti cuffie senza fili

Continua il nostro viaggio nel mondo delle cuffie audio e dopo la recensione delle PowerA Fusion, proviamo oggi le Mixcder E10.

Si tratta di cuffie senza fili, eleganti e dalle caratteristiche complete con Bluetooth 5, aptX e tecnologia di cancellazione del rumore, acquistabili a 119 euro.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche delle Mixcder E10.

Mixcder E10: design e caratteristiche tecniche

Le Mixcder E10 si presentano con un raffinato design ed una buona qualità costruttiva. Un prodotto dotato di archetto con imbottitura morbida in pelle che ritroviamo anche nei padiglioni.

Cuffie “over ear”, che avvolgono quindi completamente l'orecchio, ruotabili di 90 gradi e con lato esterno in plastica.

Passiamo ai vari comandi presenti sulla cuffia di destra dove troviamo il pulsante di alimentazione/pairing Bluetooth/gestione chiamate, il comando per il controllo del sistema di cancellazione attiva del rumore (scomodo da raggiungere) e quelli dedicati al volume e alla selezione delle tracce audio.

Su questo lato è anche presente il microfono e l’ingresso per il jack da 3,5 mm da utilizzare in alternativa al collegamento wireless. Sul lato sinistro è, invece, presenta la porta microUSB per la ricarica della batteria integrata.

Passiamo ora all’analisi delle caratteristiche tecniche. Le Mixcder E10 ospitano due driver da 40mm con frequenza da 20 a 20000 Hz, un modulo Bluetooth 5.0 con il supporto ai codec AAC, aptX e aptX Low Latency che assicurano una trasmissione audio di qualità e priva di ritardi.

Queste cuffie, come già detto, in precedenza sono dotate di una tecnologia attiva per la soppressione dei rumori ambientali come, ad esempio, il traffico cittadino. Inoltre integrano una batteria da 500 mAh con ricarica rapida (8 minuti di carica per 3 ore di riproduzione audio).

Mixcder E10: analisi delle prestazioni ed ergonomia

Concludiamo la nostra recensione delle Mixcder E10 con l’analisi delle prestazioni audio. Buoni i bassi pieni e profondi, ma in alcuni casi preponderanti sulle altre frequenze. Giudizio positivo anche sugli alti e sui medi morbidi, con voci naturali; manca solo un po' di dettaglio.

Positiva anche la valutazione con film, serie Tv e videogiochi e sull’autonomia di quasi 30 ore. Discrete le performance del microfono.

Giudizio, invece, negativo sul sistema di cancellazione del rumore praticamente inefficace.

Dal punto di vista ergonomico, le Mixcder E10 risultano confortevoli anche per chi indossa occhiali da vista e non si evidenziano particolari problemi anche nell'uso prolungato. Buono, inoltre, l'isolamento acustico.

Non dimentichiamo la confezione che include una pratica custodia di trasporto, cavi audio e per la ricarica, un manuale anche in italiano ed un adattatore per aereo.

Infine il prezzo, le Mixcder E10 sono acquistabili a 119 euro.

Scopri di più su Amazon.it