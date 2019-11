MyKronoz ZeBuds Lite: la recensione di auricolari Bluetooth in stile AirPods

Ricordiamo, infine, l’app ufficiale per la gestione delle cuffie non ancora disponibile sugli Store di Apple e Google.

Passiamo ora all’ analisi delle prestazioni audio con un giudizio in generale solo sufficiente. Buona la potenza, abbastanza dettagliati gli alti, con frequenze medie e voci aspre; infine i bassi decisamente carenti. Discreta l'ergonomia, non sempre precisi i comandi touch, ridotto infine l'isolamento dall'ambiente esterno.

Non dimentichiamo, inoltre, la resistenza all’acqua con certificazione IPX4 e i controlli touch laterali per la gestione di chiamate e musica.

Passiamo ora alle dimensioni pari a 17.8 x 19 x 43 mm per gli auricolari e di 46.5 x 22.6 x 55.8 mm per la custodia, con un peso rispettivamente di 5 g (singola cuffie) e 38 g.

MyKronoz ZeBuds Lite sono cuffie dalla discreta qualità costruttiva, realizzate con una scocca in plastica; materiale utilizzato anche per la custodia di ricarica, con apertura laterale, dotata di presa USB-C.

Un modello di cuffie disponibile in sei diverse colorazioni , per tutti i gusti: nero, bianco, rosso, rosa, blu e kaki.