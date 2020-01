Nebula Mars II Pro: la recensione di un completo proiettore portatile

Dopo la prova dell’Apeman LC350, torniamo ad occuparci di videoproiettori con la recensione del Nebula Mars II Pro; un completo modello portatile con a bordo Android e varie app come Netflix e Youtube.

Un proiettore HD realizzato da un brand del gruppo Anker, dalle complete caratteristiche, dotato di WiFi, Bluetooth, altoparlanti integrati e controllabile anche tramite smartphone.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Nebula Mars II Pro.

Nebula Mars II Pro: design e connessioni

Il proiettore di Nebula si presenta con un design curato ed un’ottima qualità costruttiva. Spicca in particolare la maniglia in similpelle ed il copriobiettivo integrato dotato di un sistema a slitta che controlla anche l’alimentazione del proiettore.

Proiettore, con scocca in plastica, che ospita nella parte alta quattro led per il monitoraggio della batteria e i vari comandi per la navigazione tra i menù e per la gestione del Bluetooth.

Tutte le connessioni sono, invece, presenti sul lato posteriore sopra la presa di aerazione. Qui troviamo una HDMI 1.4, una porta USB 2.0, un'uscita audio analogica compatibile con jack da 3,5mm e le presa di alimentazione. Porta USB utilizzabile per collegare memorie esterne o per ricaricare smartphone o altri dispositivi. Infine il lato inferiore dove troviamo un aggancio per un treppiedi.

Concludiamo con le dimensioni pari a 17,8 x 13,3 x 12,2 cm, con un peso di 1,79 Kg.

Nebula Mars II Pro: analisi delle caratteristiche tecniche

Occupiamoci ora delle caratteristiche tecniche del Nebula Mars II Pro; un proiettore DLP con matrice da 0,3” e risoluzione HD (1280 x 720 pixel), alimentato da una batteria da 12.500 mAh. Prodotto con una distanza di proiezione da 1 a 3 metri ed in grado di generare un’immagine da 30 a 150 pollici. Un proiettore dotato di autofocus e correzione automatica della geometria dell’immagine, controllabili anche manualmente via software. Il Mars II Pro può anche essere installato a soffitto e dietro lo schermo, con una durata della lampada di 30.000 ore.

Passiamo ora alla luminosità con tre impostazioni disponibili: Auto, Batteria e Standard

Auto: uscita a 200 lumen ANSI quando si utilizza la batteria e a 500 lumen quando si collega il dispositivo ad una fonte di alimentazione. Modalità Batteria: uscita a 200 lumen quando si utilizza la batteria o si collega il dispositivo alla presa di corrente. Modalità Standard: uscita a 500 lumen ANSI quando il livello di carica della batteria supera il 20% e a 200 lumen quando è al di sotto.

Non dimentichiamo i due altoparlanti stereo da 10 W ciascuno, situati ai lati del proiettore.

Come già detto in precedenza, Il Nebula Mars 2 Pro ospita il sistema operativo Android gestito da un processore Quad Core A7 con 8 GB di memoria e un GB di Ram. Non manca la connettività wireless con WiFi n dual band e Bluetooth 4.0 .

Infine ricordiamo il piccolo telecomando in dotazione ed il manuale in lingua inglese.

Nebula Mars II Pro: Android e menù

Il Nebula Mars II Pro ospita una versione fortemente personalizzata di Android in versione 7.1. Una variante semplificata del sistema operativo di Google priva del Play Store e di altre app come Gmail. Nebula ha però installato Aptoide TV, uno store che consente di scaricare applicazioni per lo streaming video come Netflix, Youtube e Amazon Prime video, giochi e altre app di vario genere.

Interfaccia del proiettore navigabile con il telecomando (di buona qualità) o tramite l’app per smartphone Nebula Connect, semplice ed intuitiva.

Non dimentichiamo il menù delle impostazioni che include le opzioni per la gestione della luminosità, della temperatura colore e delle modalità di proiezione.

Ricordiamo che il Nebula Mars II Pro è anche in grado di proiettare direttamente l’intero contenuto dello schermo di smartphone e tablet tramite WiFi. Inoltre è dotato di un player integrato per la riproduzione di contenuti audio/video presenti su periferiche collegate via USB e può essere utilizzato anche come speaker Bluetooth.

Nebula Mars II Pro: prestazioni e prezzo

Terminiamo la recensione del Nebula Mars II Pro con l’analisi delle sue prestazioni. Il nostro giudizio su questo prodotto è sicuramente positivo; Nebula ha realizzato un completo proiettore, semplice da installare e da configurare.

Decisamente utile la piattaforma Android integrata che libera il proiettore da sorgenti esterne.

Passiamo alle prestazioni video; più che discreta la definizione delle immagini considerando la risoluzione HD del proiettore, con colori abbastanza naturali ed un livello del nero accettabile; buona l'uniformità e la luminosità; veloce e precisa la messa a fuoco automatica. Viste le caratteristiche del Mars II Pro, consigliamo di utilizzarlo in un ambiente oscurato.

Durante le nostre prove abbiamo trovato un buon compromesso tra distanza di proiezione, definizione e luminosità posizionando il Nebula a circa 1,5 metri dalla parete, ottenendo un'immagine di circa 55 pollici.

Occupiamoci ora degli speaker integrati; buone le prestazioni dell’audio, potente, con voci naturali e dai discreti bassi.

Giudizio positivo anche sull'interfaccia in italiano, veloce e di facile utilizzo, priva però di settaggi avanzati per audio e video. Concludiamo con la ventola di raffreddamento dal rumore ridotto (< 32 dB) e con l'autonomia della batteria pari a circa 3 ore utilizzando i vari servizi di streaming video.

Infine il prezzo, il Nebula Mars II Pro è acquistabile a 549 euro.

