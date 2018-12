Apple AirPods: in arrivo la ricarica wireless nel 2019 ed un nuovo modello nel 2020

Dal popolare analista Ming-Chi Kuo arrivano nuove informazioni sulle caratteristiche delle prossime generazioni delle note cuffie di Apple.

Scendendo nel dettaglio, l’attuale modello di AirPods verrà aggiornato entro i primi mesi del prossimo anno con l’introduzione del supporto alla ricarica wireless; funzionalità che sarebbe già dovuta arrivare con l'apposito case presentato a settembre 2017. Modello che secondo le ultime indiscrezioni avrà un costo incrementato del 60%, con la custodia wireless che potrebbe essere compatibile anche con l’attuale generazione di cuffie.

Novità inoltre anche per l'interfaccia Bluetooth che passerà dall’attuale versione 4.2 alla 5.0, in grado di garantire un maggior raggio d’azione.

Dal noto analista arrivano anche informazioni sul modello di AirPods previsto per il 2020; una versione completamente nuova, aggiornata nel design e dotata di una maggiore resistenza ai liquidi, sensori per il monitoraggio della frequenza cardiaca e supporto alla funzionalità Hey Siri.