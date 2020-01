Nuove soundbar LG: smart, con audio premium e raffinato design

LG mostrerà alla prossima edizione del CES di Las Vegas (7-10 gennaio) una nuova gamma di soundbar dalle interessanti caratteristiche.

La gamma 2020 sfrutta ancora una volta la partnership con Meridian Audio, con ancora più modelli dotati delle tecnologie dell’azienda, tra cui il Bass and Space che potenzia la riproduzione delle basse frequenze e amplia il soundstage, e l'Image Elevation, che assicura un'esperienza d'ascolto più realistica ed eleva il sound degli strumenti principali e delle voci. La maggior parte dei modelli della lineup 2020 supporta le tecnologie Dolby Atmos e DTS:X per un audio dinamico ed immersivo.

Inoltre la nuova tecnologia AI Room Calibration, offre un audio ottimizzato che adatta automaticamente il suono in base all’ambiente in cui è situata la soundbar. Questi modelli sono, infatti, autocalibranti, cioè in grado di valutare accuratamente le dimensioni di un dato spazio e adeguare di conseguenza l’output audio.

Per un'esperienza home theater più vivida possibile, le nuove soundbar LG offrono anche il kit aggiuntivo SPK8 Wireless Rear Speaker Kit con altoparlanti posteriori, compatibile con la maggior parte dei nuovi modelli della lineup 2020.

Con Google Assistant integrato gli utenti possono inoltre controllare i dispositivi intelligenti di casa dalla loro soundbar LG con tutta la comodità e la facilità dei comandi vocali.



Concludiamo con il modello di punta SN11RG, un sistema a 7.1.4 canali completo di due altoparlanti posteriori senza fili capaci di direzionare il suono frontalmente e verso l’alto per un ascolto a 360 gradi.