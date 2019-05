Nuovo Apple iPod touch: più potente e con memoria fino a 256 GB

Da Apple arriva il nuovo iPod touch, giunto ora alla settima generazione. Un dispositivo ideale per godersi giochi, musica e molto altro ancora, ora più potente grazie al chip A10 Fusion che offre prestazioni migliori nei giochi e, per la prima volta su iPod, esperienze coinvolgenti di realtà aumentata (AR) e FaceTime di gruppo per conversazioni simultanee con familiari, amici o colleghi.

Il nuovo processore A10 Fusion dovrebbe garantire prestazioni raddoppiate rispetto alla generazione precedente e potenza di elaborazione grafica triplicata. L’iPod Touch 2019 supporta inoltre Apple Arcade, il servizio di giochi in abbonamento, in arrivo in autunno, con oltre 100 nuovi ed esclusivi titoli senza pubblicità o acquisti aggiuntivi. Apple Arcade si affiancherà al catalogo di giochi gratuiti già presente nell'App Store.

Per quanto riguarda la memoria, iPod touch ha ora una capacità di archiviazione che arriva a 256 GB, che offre ampio spazio per scaricare musica per l'ascolto offline con Apple Music o iTunes Store. Con Apple Music, gli abbonati possono accedere ad un catalogo di oltre 50 milioni di canzoni, migliaia di playlist, Beats 1 Radio e selezioni editoriali giornaliere fatte dai migliori esperti musicali al mondo.

Concludiamo l’analisi delle caratteristiche ricordando la camera frontale da 1,2 megapixel e la posteriore da 8 megapixel con il display Retina da 4” IPS con risoluzione 1136×640 pixel. Non mancano Wi‑Fi ac e Bluetooth 4.1. Un device, inoltre, decisamente leggero (solo 88 grammi) con uno spessore di appena 6,1 mm.

Terminiamo con i prezzi, il nuovo iPod touch è già acquistabile a partire da 249 euro per il modello da 32GB, 359 euro per il modello da 128GB e 469 euro per il modello da 256GB. iPod touch è disponibile in sei finiture: grigio siderale, bianco, oro, blu, rosa e rosso.