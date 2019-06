Panasonic DP-UB820: la prova di un lettore Blu-ray 4K dall’ottimo rapporto qualità/prezzo

Dopo la prova del DMP-UB900 torniamo ad occuparci di lettori Blu-ray 4K di Panasonic con la recensione del modello DP-UB820; un prodotto dalle complete caratteristiche audio e video, che vanta anche una ricca connettività, un design curato ed un'ottima qualità costruttiva.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del lettore Panasonic DP-UB820.

Panasonic DP-UB820: design, caratteristiche tecniche e connessioni

Panasonic DP-UB820 è un lettore elegante e ben costruito, in grado di leggere dischi nei formati Ultra HD Blu-ray, 3D Blu-ray, Blu-ray, DVD e CD. Per quanto riguarda il design spicca in particolare lo sportello a specchio che occupa tutta la superficie frontale e le sottili striature della parte superiore della scocca di colore nero. Sportello che nasconde la meccanica Blu-ray, un ingresso USB e un display centrale, ben leggibile, a matrice di punti bianchi.

Non dimentichiamo le dimensioni di 430 x 62 x 204 mm per un peso di 2,2 kg.

Occupiamoci ora della completa connettività con il Panasonic DP-UB820 che ospita nel pannello posteriore una doppia uscita HDMI (audio e audio + video) utile per chi ha un proiettore o un amplificatore incapace di gestire il flusso 4K HDR. Troviamo, inoltre, uscite audio 7.1 che consentono di sfruttare la raffinata sezione audio in grado di gestire anche file Hi-Res DSD, Alac e Flac. Non manca un’uscita digitale ottica, una porta USB 3.0 e la presa Ethernet per il collegamento ad Internet, da utilizzare in alternativa al WiFi ac integrato.

Il Panasonic DP-UB820 è anche in grado di riprodurre file in rete sfruttando il client DLNA o anche tramite Miracast, con il mirroring da smartphone. Concludiamo ricordando la presenza all’interno di questo lettore del processore proprietario Panasonic HCX che consente una riproduzione video estremamente realistica e la compatibilità con gli standard HDR10 - HDR10+, Dolby Vision e HLG.

Panasonic DP-UB820: menù, piattaforma Smart TV e telecomando

Occupiamoci ora dell'interfaccia del Panasonic DP-UB820, chiara e completa, che consente l’accesso alle varie sorgenti, alle impostazioni e alla piattaforma Smart TV.

Davvero ricche le impostazioni presenti, in grado di soddisfare anche l’utente più esigente. Per quanto riguarda le immagini citiamo, ad esempio, le regolazioni per rumore, nitidezza e gamma dinamica. Ricordiamo, inoltre la funzione HDR Optimizer che consente di intervenire su diversi parametri ed adattare l’HDR in base al dispositivo video utilizzato, OLED, LCD o proiettore.

Non manca, inoltre, una sezione dedicata all’audio con l’High Clarity Sound Premium (audio ad elevata nitidezza) che offre anche diversi effetti sonori.

Citiamo brevemente la sezione Smart TV, un po’ lenta e dalla grafica ormai obsoleta, che include numerose app, dalle più note piattaforme di streaming video (con il supporto al 4K) come Netflix e Amazon Prime Video a servizi dedicati alle news e alla salute.

Infine il telecomando, non retroilluminato, completo, compatto e dalla buona ergonomia.

Panasonic DP-UB820: prestazioni e prezzo

Concludiamo la prova del Panasonic DP-UB820 analizzando le sue prestazioni con un giudizio in generale molto positivo. Panasonic ha realizzato un versatile e completo lettore Blu-ray 4K, dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, con elevate performance audio-video.

Panasonic DP-UB820 vanta, infatti, un’ottima resa video con immagini dettagliate, naturali e prive di artefatti, con colori sempre realistici. Giudizio positivo non solo sui dischi 4K, ma anche sui Blu-Ray standard e sui DVD grazie all’ottimo lavoro svolto dall’upscaler integrato. Un lettore, inoltre, decisamente versatile con un completo media-player integrato, in grado di soddisfare anche l’utente più esigente grazie alle numerose impostazioni disponibili.

Non dimentichiamo, infine, la meccanica del Blu-Ray veloce e silenziosa e la completa connettività con uscite audio anche 7.1 e doppia porta HDMI.

Infine il prezzo, il lettore Panasonic DP-UB820 può essere acquistato a 399,99 euro.

