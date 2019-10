Panasonic 55” GZ1500 OLED: la recensione del Tv scelto dai professionisti di Hollywood

Dopo la prova del Tv LCD 49FX780 torniamo ad occuparci di Panasonic con la recensione del nuovo GZ1500; un OLED disponibile nelle varianti da 55” (TX-55GZ1500) e 65 pollici (TX-65GZ1500) dalle caratteristiche davvero complete e dalle elevatissime prestazioni video.

Un Tv adatto ad ogni genere di contenuti, dallo streaming in 4K alla visione dei tradizionali canali del digitale terrestre in SD, in grado di soddisfare anche gli appassionati più esigenti.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Tv OLED Panasonic TX-55GZ1500.

Panasonic TX-55GZ1500: design, caratteristiche tecniche e connessioni

Il Panasonic TX-55GZ1500 si presenta con un design elegante ed una buona qualità costruttiva. Nella parte alta spicca il pannello davvero sottile con rivestimento posteriore in metallo, mentre in basso troviamo l’area che contiene l'elettronica, con una copertura in plastica ruvida un po’ economica. Non dimentichiamo l’ampia ed elegante base centrale in metallo e le dimensioni (con la base) pari a 1.228 x 783 x 310 mm, per un peso di 29 Kg.

Ottima l’integrazione degli altoparlanti sul frontale, inseriti all’interno di una sottile fascia sotto lo schermo e denominati Blade Speaker; diffusori che diffondono i suoni frontalmente con una potenza complessiva di 50 W (10 W x 2 + 15 W x 2), con supporto alla tecnologia Dolby Atmos.

Passiamo ora allo schermo da 55” con tecnologia OLED, ovviamente 4K, che si distingue per la completa compatibilità con gli standard HDR; il GZ1500 supporta, infatti, sia il Dolby Vision, sia l’HDR10+, (i due standard HDR a metadati dinamici sempre più diffusi anche sulle piattaforme di streaming video), che si affiancano all’HDR10 e all’HLG.

Non dimentichiamo, inoltre, l’avanzato processore video HCX Pro Intelligent messo a punto da registi di Hollywood per fornire immagini il più possibile fedeli alla visione di chi le ha create.

Passiamo ora alle complete connessioni presenti sul retro e sul lato sinistro. Nella zona posteriore troviamo due HDMI e due prese USB, un ingresso AV analogico component e l’uscita digitale ottica. Sul lato sinistro sono, invece, presenti due HDMI, un doppio slot per cam e la presa per le cuffie a cui può essere anche collegato un subwoofer. Troviamo anche una porta USB 3.0 (5V-900 mAh) a cui collegare hard disk e pen drive, una porta Ethernet e le connessioni dei tuner sat e DVB-T. Per quanto riguarda le HDMI, Panasonic dichiara il supporto alla versione 2.1, modalità a bassa latenza.

Collegamenti che possono essere completamente nascosti alla vista da un pannello che però copre completamente tutte le porte, anche quelle laterali.

Infine la connettività wireless che include WiFi e Bluetooth per il collegamento di cuffie, speaker esterni o soundbar.

Panasonic TX-55GZ1500: interfaccia utente, Smart TV e telecomando

Occupiamoci ora dell’interfaccia dedicata alle impostazioni del Tv davvero ricca e completa ed in grado di soddisfare anche l’utente più esigente. Tra le tantissime funzioni presenti ricordiamo i setting video già preimpostati tra cui spiccano le modalità THX 4K e Professional, ideali per la visione di contenuti cinematografici.

Il GZ1500 vanta, inoltre, la Netflix Calibrated Mode; una modalità disponibile, ovviamente, solo durante la visione di contenuti Netflix, in cui il TV si autoregola, ottimizzando i vari parametri video in modo da garantire la massima qualità possibile.

Davvero completa anche la sezione audio con numerose impostazioni dedicate agli altoparlanti. Anche qui troviamo vari setting preimpostati e modalità surround virtuali che ampliano il fronte sonoro. Non manca un equalizzatore a otto bande e la possibilità di abilitare il Dolby Atmos.

Interfaccia che in generale presenta però una grafica un po’ datata. Situazione che ritroviamo anche nella sezione dedicata alla Smart TV, che risulta comunque facilissima da utilizzare, veloce e ricca di contenuti. Al suo interno troviamo, infatti, tantissime app di vario genere, dalle news locali del gruppo Citynews ai servizi di streaming come Netflix, Youtube e Amazon Prime Video, assente invece Now TV.

Non manca, inoltre, il DLNA ed un completo player integrato per la visione di contenuti video su Hard disk esterni o pen drive anche in 4K HDR. Non dimentichiamo, inoltre, la possibilità di controllo del Tv tramite un’app dedicata installata sullo smartphone o sfruttando gli assistenti vocali Google Assistant (in inglese) e Amazon Alexa.

Concludiamo con il telecomando; il Tv Panasonic è accompagnato da un’unità in plastica dal design classico, purtroppo non retroilluminata. Telecomando con tasto programmabile “my app" alla cui pressione si avvia un'applicazione scelta dall'utente.

Panasonic TX-55GZ1500: prestazioni audio e video

Terminiamo la recensione del GZ1500 con l’analisi delle performance video e audio. Il nostro giudizio su questo Tv è estremamente positivo con una qualità video di altissimo livello.

Panasonic ha realizzato uno dei miglior Tv del 2019; un modello dall’ottimo contrasto, con un elevatissimo dettaglio anche nella zone scure ed una resa dei colori estremamente naturale. Ottima anche la gestione della luminosità con neri, ovviamente, assoluti. Analogo giudizio in ambito gaming, con il GZ1500 in grado di gestire senza difficoltà anche materiale in HD e SD. Peccato solo per lo zapping tra i vari canali Tv non velocissimo.

Buono, inoltre, il setup di fabbrica, comunque migliorabile attraverso un'attenta calibrazione del TV, sfruttando anche il ricco menù delle impostazioni video.

Un TV decisamente versatile che vanta la compatibilità sia con HDR10+, sia con Dolby Vision e Dolby Atmos, con buone performance anche dagli altoparlanti. Sezione audio potente e dettagliata, con un ampio fronte sonoro, dotata di buoni bassi, voci naturali ed una convincente modalità Cinema Surround Pro che amplia il fronte sonoro.

Ottimo, inoltre, il controllo del Tv tramite l’assistente vocale Alexa. Durante le nostre prove abbiamo, infatti, utilizzato l’assistente di Amazon non solo solo per la gestione di alimentazione e volume, ma anche per altre funzioni come il controllo della riproduzione video di Netflix e Prime Video.

Analoga valutazione per il collegamento Bluetooth che ci ha permesso di utilizzare, senza nessun problema, auricolari senza fili subito riconosciuti dal TV.

Panasonic TX-55GZ1500: considerazioni finali e prezzo

In definitiva il Panasonic Gz1500 è un Tv dalle caratteristiche complete con eccellenti prestazioni video e dotato di una sezione audio di qualità. Un modello completo, in grado di gestire senza difficoltà ogni tipo di sorgente e capace di soddisfare anche gli appassionati più esigenti. Tra gli aspetti che non ci hanno convinto segnaliamo solo l’interfaccia utente dalla grafica un po’ datata ed il telecomando non retroilluminato.

Il Panasonic Gz1500 è acquistabile ad un prezzo di listino di 2.499 euro.

