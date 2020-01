Panasonic HZ2000: un TV OLED da guinness dei primati

Dal CES di Las Vegas arriva il nuovo TV OLED Panasonic HZ2000; il modello al top della gamma OLED 2020 del produttore giapponese, sviluppato per fornire immagini il più possibili fedeli alle intenzioni dei registi di Hollywood.

Questo TV con pannello da 55" e 65" e risoluzione Ultra HD è, infatti, stato sviluppato in collaborazione con Stefan Sonnenfeld; noto colorista che ha collaborato con i più celebri registi internazionali lavorando a famosissimi film come A Star is Born, Wonder Woman, L’uomo d’acciaio, La Bella e la Bestia, Star Wars: il risveglio della forza, Jurassic World, 300 e molti altri.

Inoltre l’HZ2000 è il primo televisore al mondo ad aggiungere il Filmmaker Mode e Dolby Vision IQ ai formati HDR10+, Dolby Vision e HLG Photo. Sviluppato dal consorzio UHD Alliance, il Filmmaker Mode consente di apprezzare i film esattamente come pensati dai loro autori premendo semplicemente un tasto del telecomando. Una soluzione approvata da fior fiore di registi come Christopher Nolan, Martin Scorsese, Patty Jenkins, Ryan Coogler, Paul Thomas Anderson e molti altri.

La tecnologia Dolby Vision IQ regola, invece, in automatico le impostazioni di riproduzione in base alla quantità di luce naturale per ottimizzare i dettagli dei contenuti Dolby. Tecnologia che si affianca all’Intelligent Sensing: sofisticati sensori esterni del televisore regolano l’immagine automaticamente in base all’illuminazione ambientale.

TV che vanta un picco di luminosità superiore del 20% rispetto ai TV OLED convenzionali, con una migliorata gestione anche della luminosità media e del contrasto.

Non dimentichiamo, infine, l'interessante comparto audio. L’HZ2000 monta 360° Soundscape Pro, un impianto audio ad altissima fedeltà, compatibile con Dolby Atmos e messo a punto da Technics.