Panasonic SC-HTB700: la recensione di una soundbar da 376 Watt con Dolby Atmos

Prosegue il nostro viaggio nel mondo delle soundbar Panasonic e dopo la recensione del modello top di gamma SC-HTB900, proviamo oggi la sorella minore SC-HTB700.

Un modello di fascia alta dalle interessanti caratteristiche e dal design curato, con una potenza di quasi 400 Watt.

Una soundbar utile ad incrementare in modo significativo la qualità dell'audio della nostra TV, compatibile con gli standard Dolby Atmos e DTS:X.

Un accessorio con configurazione audio 3.1, utilizzabile anche per la riproduzione musicale, dotato di collegamento Bluetooth ed accompagnato da un subwoofer wireless.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della nuova soundbar Panasonic SC-HTB700.

Panasonic SC-HTB700: design e caratteristiche tecniche

La Panasonic SC-HTB700 è una soundbar che non passa certo inosservata grazie alle sue dimensioni generose e al suo stile elegante e curato, con un’ottima qualità costruttiva.

Spicca in particolare la raffinata copertura in tessuto che ricopre quasi interamente la soundbar e che nasconde un display a matrice di punti nella parte anteriore, sempre ben visibile e con illuminazione regolabile.

Non dimentichiamo i comandi touch presenti sul lato superiore e le dimensioni pari a 1.050 x 78 x 129 mm, per un peso di 4,5 Kg.

La soundbar è accompagnata da un subwoofer wireless che richiede quindi solo l’alimentazione dalla rete elettrica. Subwoofer con struttura in legno e rivestimento superiore in plastica con dimensioni di 180 x 408 x 306 mm e peso di 5,4 Kg.

Occupiamoci ora delle caratteristiche tecniche, partendo dalla potenza complessiva di 376 Watt (soundbar + subwoofer). All’interno della SC-HTB700 troviamo tre altoparlanti da 42 Watt ciascuno (8 ohm, 1 kHz, 10% THD, 20 kHz LPF) per i canali destro, sinistro e centrale. Speaker full range da 6,5 cm, a cono, con bass reflex per gli altoparlanti laterali.

Sezione degli altoparlanti che è stata completamente riprogettata e migliorata nella riproduzione dei bassi. Con questi aggiornamenti gli altoparlanti possono ora generare una gamma più ampia di basse frequenze che nei modelli precedenti venivano riprodotte solo dal subwoofer. Inoltre questa soundbar vanta un telaio molto rigido con una struttura a nido d’ape in grado di eliminare le vibrazioni che causano un peggioramento della qualità audio.

Passiamo ora al subwoofer da 250 W (8 ohm, 100 Hz,10% THD, 20 kHz LPF) dotato di un altoparlante con diffusione verso il pavimento, da 16 cm, a cono.

Infine le connessioni, inserite all’interno di un vano dedicato della soundbar, con tre prese HDMI (una ARC e due IN compatibili 4K) ed un ingresso digitale ottico. Non manca, inoltre, la connettività wireless con Bluetooth 2.1 . Presente, infine, una porta USB, utile solo per l’aggiornamento del firmware.

Panasonic SC-HTB700: installazione ed impostazioni disponibili

La Panasonic SC-HTB700, come la maggior parte delle soundbar sul mercato, può essere installata facilmente anche da un utente poco esperto. La configurazione iniziale è davvero semplice ed eseguibile in pochi minuti. Una volta collegata alla porta HDMI ARC presente sulla maggior parte delle TV, la soundbar si attiverà automaticamente all'accensione del televisore, con il livello del volume controllabile direttamente dal telecomando di quest'ultimo.

Non dimentichiamo, inoltre, il subwoofer che si collega in wireless alla soundbar. Ricordiamo anche la possibilità d’installazione a parete ed il ripetitore IR, per il telecomando del Tv, fornito in dotazione.

Occupiamoci ora delle impostazioni visualizzabili tramite il display della SC-HTB700. Partiamo dai sei effetti sonori disponibili che vanno a modificare leggermente l’equalizzazione della soundbar: Standard, Stadium (per gli eventi sportivi), Music, Cinema, News e Straight (che ottimizza la resa della riproduzione stereo e multicanale).

Ottima, inoltre, l'impostazione 3D Surround che amplia decisamente il fronte sonoro. Ricordiamo anche la possibilità di intervenire sul volume del subwoofer, l'impostazione CLR Dialog per migliorare la resa nei dialoghi e il Low Vol Mode che rende più chiaro il parlato quando il volume è basso.

Citiamo, infine, la compatibilità con gli standard Dolby Atmos e DTS:X.

Panasonic SC-HTB700: prestazioni e prezzo

Terminiamo la prova della Panasonic SC-HTB700 analizzando le sue prestazioni audio, con una giudizio complessivo molto positivo.

La SC-HTB700 è una soundbar potente ed in grado di riprodurre un audio coinvolgente e dettagliato su tutte le frequenze. Davvero ampio il fronte sonoro e ottima la resa dei bassi, ben riprodotti sia dalla soundbar che dal subwoofer. Non deludono neanche gli alti, sempre ben definiti, e le frequenze medie e le voci che risultano morbide e naturali.

Buone infine le performance in ambito musicale con la soundbar che può essere facilmente collegata, ad esempio, allo smartphone via Bluetooth per la riproduzione delle nostre canzoni preferite.

Concludiamo con il telecomando in dotazione, economico, dalla forma ridotta e con pulsanti dalle piccole dimensioni.

Infine il prezzo di listino, la Panasonic SC-HTB700 può essere acquistata a 599,99 euro.

Scopri di più su Amazon.it a 479 euro