Panasonic SC-HTB900: la recensione di una super Soundbar da 505 Watt

Le soundbar sono diffusori audio sempre più apprezzati dagli utenti. Casse ideate per migliorare sensibilmente l’audio della nostra TV ed utilizzabili anche per l’ascolto della nostra musica preferita.

Il nostro viaggio nel mondo delle migliori soundbar ci riporta oggi da Panasonic con la prova del modello top di gamma del 2019, la SC-HTB900. Un’ottima soundbar, potente e dalle complete caratteristiche che vanta anche il supporto alle tecnologie Dolby Atmos e Chromecast audio.

Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche della nuova soundbar Panasonic SC-HTB900.

Panasonic SC-HTB900: design e caratteristiche tecniche

La Panasonic SC-HTB900 è una soundbar dalle dimensioni importanti, misura infatti 1050 x 78 x 128 mm ed è ideale per essere utilizzata con un Tv da almeno 49-50 pollici. Questa soundbar vanta un’ottima qualità costruttiva con una griglia frontale in metallo che nasconde un ampio display a matrice di punti leggermente spostato verso destra, con i comandi touch presenti sul lato superiore.

Soundbar accompagnata da un subwoofer wireless, che richiede quindi solo l’alimentazione elettrica, con struttura in legno.

Passiamo ora alle caratteristiche tecniche ricordando, innanzitutto, che questa soundbar è stata sviluppata in collaborazione con Technics, il prestigioso marchio audio di Panasonic.

Davvero interessante la dotazione di altoparlanti in configurazione 3.1, con i canali destro e sinistro formati da un doppio altoparlante midrange da 6,5 cm con condotto bass reflex e un tweeter ciascuno; tweeter compatibili con audio ad alta risoluzione. Inoltre troviamo un doppio midrange anche per il canale centrale con una potenza dichiarata complessiva della soundbar di ben 505 Watt.

Sezione degli altoparlanti che è stata completamente riprogettata e migliorata nella riproduzione dei bassi. Con questi aggiornamenti gli altoparlanti possono ora generare una gamma più ampia di basse frequenze che nei modelli precedenti venivano riprodotte solo dal subwoofer.

Non dimentichiamo l’amplificazione completamente digitale che consente di riprodurre fedelmente le sorgenti audio ad alta risoluzione. Passiamo ora al subwoofer che utilizza un altoparlante da 16 cm con diffusione verso il pavimento.

Infine le complete connessioni, inserite all’interno di un vano dedicato, con due prese HDMI compatibili 4K e l’ingresso digitale ottico. Non manca, inoltre, la connettività wireless con Bluetooth e WiFi.

Terminiamo ricordando la compatibilità con Dolby Atmos e DTS:X e con la piattaforma Google Chromecast, funzione che vedremo più avanti.

Installazione, impostazioni e funzionalità Chromecast

La Panasonic SC-HTB900 può essere installata facilmente anche da un utente poco esperto. La configurazione iniziale è davvero semplice ed eseguibile in pochi minuti. Una volta collegata alla porta HDMI ARC presente sulla maggior parte delle TV, la soundbar si attiverà automaticamente all'accensione del televisore, con il livello del volume controllabile direttamente dal telecomando di quest'ultima. Non dimentichiamo, inoltre, il subwoofer che si collega in wireless alla soundbar.

Ricordiamo anche la possibilità d’installazione a parete ed il ripetitore IR per il telecomando del Tv fornito in dotazione. Semplice anche il collegamento WiFi, tramite l’app Google Home.

Passiamo ora alle impostazioni visualizzabili tramite il display della SC-HTB900. Partiamo dai sei effetti sonori disponibili che vanno a modificare leggermente l’equalizzazione della soundbar: Standard, Stadium (per gli eventi sportivi), Music, Cinema e Straight (che ottimizza la resa della riproduzione stereo e multicanale).

Davvero ottima l'impostazione 3D Surround che amplia decisamente il fronte sonoro, non solo a destra e a sinistra, ma anche verso l’alto.

Ricordiamo anche la possibilità di intervenire sul volume del subwoofer, l'impostazione CLR Dialog per migliorare la resa nei dialoghi e il Low Vol Mode che rende più chiaro il parlato quando il volume è basso.

Infine la funzionalità Chromecast, ottima per l'ascolto della nostra musica preferita anche ad alta risoluzione. Sfruttando il collegamento WiFi è, infatti, possibile riprodurre la musica delle app in streaming Spotify, Google Play Music, TuneIn e Deezer sulla soundbar, gestendo la riproduzione dei vari brani dalle rispettive app su smartphone. Citiamo anche la compatibilità con lo standard DLNA per la riproduzione di brani memorizzati su Nas. Collegamento WiFi che garantisce una riproduzione audio migliore rispetto al classico Bluetooth.

Ricordiamo, infine, che la Panasonic SC-HTB900 è anche compatibile con la piattaforma Google Home. E’ quindi possibile controllarla tramite i comandi vocali impartiti a Google Assistant e utilizzarla anche in un sistema multi-room.

Prestazioni e prezzo

Concludiamo la recensione della Panasonic SC-HTB900 analizzando le sue prestazioni audio con un giudizio generale estremamente positivo. Il produttore giapponese ha realizzato una delle migliori soundbar attualmente sul mercato; la SC-HTB900 vanta infatti un’ottima resa con un audio potente e dettagliato ed un ampio fronte sonoro.

Audio con alti cristallini e ben definiti e medi morbidi e naturali; davvero elevata la resa dei bassi, ricchi e profondi e mai predominanti sulle altre frequenze; bassi ben riprodotti sia dalla soundbar che dal subwoofer.

Ricordiamo, inoltre, l’ottima resa nei dialoghi ed una convincente riproduzione delle colonne sonore di film e serie TV. Analogo giudizio sulla riproduzione dei brani musicali con un audio limpido, morbido, dettagliato e ben bilanciato.

Giudizio positivo sulle funzionalità smart della Panasonic SC-HTB900 che può essere controllata anche tramite comandi vocali impartiti a Google Assistant; comandi come “Ok Google aumenta il volume della soundbar” o “Ok Google riproduci Sting sulla soundbar”.

Nessun problema, inoltre, con la piattaforma Google Home, con l’audio multiroom e nella riproduzione delle colonne sonore in Dolby Atmos.

Peccato per il telecomando in dotazione, economico e dalla forma ridotta, con pulsanti dalle piccole dimensioni.

Infine il prezzo di listino, la Panasonic SC-HTB900 può essere acquistata a 799,99 euro.

