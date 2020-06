Panasonic - Technics: nuove cuffie per tutte le esigenze

Arrivano da Panasonic e Technics (brand del gruppo giapponese) nuovi modelli di cuffie Bluetooth di vario genere.

Cuffie dalle caratteristiche complete e per tutte le esigenze.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutti i modelli appena presentati.



Technics True Wireless AZ70

Iniziamo dalle Technics True Wireless AZ70, cuffie Bluetooth completamente senza fili con driver da 10 mm di diametro formato da una membrana in PEEK rivestita in grafene. Le cuffie AZ70 sono dotate della tecnologia di eliminazione del rumore Dual Hybrid. Per annullare qualsiasi tipo di disturbo, il sistema acquisisce sia i rumori interni alle cuffie che quelli provenienti dall’esterno, eliminandoli con segnali opposti.

Inoltre le cuffie AZ70 sfruttano l’esclusiva struttura a labirinto dei microfoni MEMS integrati per eliminare il rumore del vento e altre fastidiose interferenze, migliorando ulteriormente le prestazioni del sistema di riduzione del rumore e la qualità delle chiamate.

Ricordiamo anche la modalità Ambient Sound che permette di sentire i suoni esterni anche durante l’ascolto della musica, per poter interagire con altre persone ad esempio in taxi o in aereo. Non manca l’impermeabilità, con un’autonomia che arriva a 18 ore. Infine ricordiamo la compatibilità con Siri, Google Assistant e Alexa.

Panasonic S500 e S300

Passiamo ora alle Panasonic S500 e S300, due nuove cuffie True Wireless. Il modello S500 – disponibile nei colori nero e bianco – è dotato della funzione di eliminazione del rumore Dual Hybrid. Il modello S300 – disponibile nei colori nero, bianco e verde – si distingue invece per le sue dimensioni compatte (17 mm di diametro).

Anche le cuffie S500 e S300 integrano microfoni MEMS con un’esclusiva struttura a labirinto progettata per eliminare il rumore del vento e altre fastidiose interferenze. Inoltre come le cuffie Technics integrano la modalità Ambient Sound e la certificazione IPX4.

S300 e S500 saranno commercializzate nel mercato italiano dal mese di Luglio.

Panasonic M700B, M500B e M300B

Concludiamo questa rassegna con le Panasonic M700B, M500B e M300B. Cuffie Bluetooth dotate di sistema XBS DEEP (Extra Bass System Deep), che esalta i bassi più profondi sfruttando un mix di tre tecnologie: Free-edge Driver da 40 mm, Acoustic Bass Control e Harmonic Tuning EQ.

Il sistema Free-edge, con driver da 40 mm, emette sonorità basse dinamiche con distorsioni minime, senza comunque coprire le frequenze medio-alte.

Il sistema Acoustic Bass Control consente la circolazione della giusta quantità d’aria e, insieme al diaframma interno, regola il flusso per riprodurre fedelmente i bassi originali.

La tecnologia Harmonic Tuning EQ di Panasonic, basata su anni di approfonditi studi nel campo dell’audio, compensa ampiamente le sonorità alte senza compromettere l’effetto ottimizzato dei bassi.

Citiamo anche l’eliminazione del rumore attiva (solo modello M700B) e la Bass Reactor (solo modelli M700B / M500B). Questa tecnologia si basa sull’installazione di un dispositivo all’interno del corpo della cuffia che amplifica le basse frequenze, trasmettendo vibrazioni reali alla struttura e all’orecchio. La sensazione sarà quella di trovarsi nel bel mezzo di un concerto live o un locale.

Infine Panasonic ha messo a punto una speciale tecnologia (presente in tutti i modelli) che distribuisce uniformemente la pressione laterale su tutta la cartilagine, assicurando una migliore vestibilità – un accorgimento che promette un ascolto confortevole anche dopo ore.

Le Serie M saranno commercializzate nel mercato italiano nel mese di Luglio.