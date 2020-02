Nuova cassa Bluetooth Panasonic TMAX5: che la festa abbia inizio, ovunque tu sia

Dopo Soundbar e TV, Panasonic ha annunciato anche il TMAX5, il modello più compatto di tutta la gamma di party speaker del produttore giapponese.

Con la potenza in uscita di 150 W RMS (30% THD) / 1650 W (PMPO) erogata dai due amplificatori digitali integrati, TMAX5 spinge molto più di quanto ci si aspetterebbe da un apparecchio così compatto. Inoltre il TMAX5 è ricco di funzioni extra:

• Dual Voice Coil e Dual Drive System – Alla base del woofer da 16 cm ci sono due amplificatori digitali. La porta Bass Reflex incanala le onde sonore eliminando fastidiosi echi e al tempo stesso amplifica i bassi, per un audio potente e dinamico.

• Due tweeter da 5 cm. Voci e musica vengono riprodotte con dettagli cristallini.

• D.Bass. Questa funzione sfrutta le tecnologie digitali per conferire un tocco in più ai bassi

• Local Preset Equaliser. Varie impostazioni adatte ai generi più in voga, dal rock al reggae,

• App MAX Juke. Controllando TMAX5 mediante Bluetooth puoi vestire i panni del DJ. Seleziona e riproduci i brani desiderati nell’ordine che preferisci, anche da sorgenti come YouTube, usando fino a tre dispositivi compatibili.

• Riproduzione USB. I file audio possono essere riprodotti direttamente da una chiavetta USB

• Illuminazione Multi-Colour Edge. La cassa dei bassi di TMAX5 è arricchita da luci a LED, che pulsano al ritmo dei brani riprodotti.

Oltre a essere portatile, TMAX5 può essere posizionato a piacimento sia in verticale, sia in orizzontale e, grazie alle maniglie per il trasporto integrate ed un peso di appena 7 kg, risulta pratico da trasportare.

Nell’utilizzo in luoghi senza alimentazione elettrica, è possibile collegare TMAX ad un power bank per ricaricarlo facilmente.

TMAX5 è in grado di connettersi con 3 smartphone alla volta tramite Bluetooth e grazie alla ricarica rapida wireless Qi, basta posizionare lo smartphone in cima a TMAX5 per ricaricarlo.