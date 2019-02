Panasonic: ecco la nuova gamma di TV 2019 con pannelli OLED e LCD

Dopo aver presentato al CES di Las Vegas il GZ2000, arrivano ora dalla Convention di Francoforte tutti i dettagli della nuova gamma di Tv Panasonic. Il produttore giapponese offrirà quest’anno ben quattro famiglie di Tv OLED da 55 e 65 pollici e altre tre serie dotate di tecnologia LCD fino a 77 pollici.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della nuova gamma di TV Panasonic.

Panasonic OLED 2019

La gamma di Tv OLED 2019 sarà composta da 4 famiglie con pannelli 4K da 55" e 65” tutti dotati di HDMI 2.1, dello stesso processore video HCX Pro Intelligent e supporto completo agli standard HDR (HDR10, HDR10+, HLG e Dolby Vision). In comune tra tutti i modelli anche il controllo tramite l'assistente vocale Alexa ed il nuovo sistema operativo My Home Screen 4.0, caratterizzato da un'interfaccia rinnovata rispetto al passato e con maggiori possibilità di personalizzare la schermata iniziale.

Inoltre tutti i TV OLED Panasonic beneficiano della calibrazione di Stefan Sonnenfeld, colorista di Hollywood che ha collaborato alla realizzazione di film come "A Star is Born", "Wonder Woman", "L’uomo d’acciaio", "Star Wars: il risveglio della forza", "Jurassic World" e molti altri ancora.

Al vertice della gamma troviamo la serie GZ2000 che monta, secondo le dichiarazione dell’azienda giapponese, un esclusivo pannello con una luminosità più elevata rispetto agli altri TV OLED. Il GZ2000 vanta, inoltre, un sistema audio da 140 W decisamente evoluto, sviluppato in collaborazione con Technics e dotato oltre che di una soundbar ad emissione frontale a 3 canali, anche di due speaker rivolti verso l'alto per sfruttare al meglio la tecnologia Dolby Atmos.

La gamma OLED è poi formata dalla serie GZ1500 che conserva una soundbar ad emissione frontale, ma con solo due canali. Troviamo poi i GZ1000 e i GZ950, molto simili tra loro e con un audio convenzionale. Serie che si differenziano nel supporto e nelle finiture.

Per quanto riguarda la disponibilità sul mercato italiano, i modelli GZ1500 e GZ1000 saranno disponibili a giugno, il GZ2000 e GZ950 arriveranno invece dopo l’estate. Ancora nessuna informazione per quanto riguarda i prezzi.

Panasonic LCD 2019

Alla Convention di Francoforte, Panasonic ha anche presentato la nuova gamma di TV LCD: tre serie 4K a cui si affiancheranno anche modelli Full HD. Si parte dal top di gamma GX940, disponibile nel solo taglio da 75 pollici compatibile con gli standard HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision, HLG Photo, dotato dell’ HCX Pro Intelligent Processor e del sistema operativo My Home Screen 4.0. OS presente anche nelle rimanenti serie a partire dalla GX800, disponibile nei tagli da 65", 58", 50" e 40", dotata di processore HCX e compatibile con tutti gli standard HDR.

Concludiamo con la serie GX700 (65", 58", 50" e 40") che integra il supporto ai soli standard HDR10, HDR10+, HLG.

Anche la serie LCD saranno comandabili tramite l'assistente vocale Amazon Alexa.