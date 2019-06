Panasonic TX-49FX780: la recensione di un raffinato TV LCD 4K HDR da 49 pollici

Continua il nostro viaggio nel mondo dei migliori TV 4K e dopo la prova dell’ottimo OLED Panasonic TX-55FZ950E torniamo ad occuparci di un prodotto dell’azienda giapponese con la recensione del TV TX-49FX780.

Un LCD 4K da 49 pollici, dal design raffinato e dall'ottima qualità costruttiva, disponibile anche nelle versioni da 55, 65 e 75 pollici.

Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche del TV Panasonic TX-49FX780.

Panasonic TX-49FX780: design, caratteristiche tecniche e connessioni

Iniziamo l’analisi del Panasonic TX-49FX780 partendo dal design denominato dall’azienda Art & Interior Glass. Questo TV vanta forme particolarmente curate caratterizzate da una lastra in vetro che ricopre parte del posteriore, sporgendo leggermente sui bordi, con un raffinato profilo trasparente che esalta il ridotto spessore del pannello LCD.

Non delude neanche la base in metallo, con un’ottima costruzione generale che associa sapientemente vetro, metallo e plastiche lucide anche al posteriore; base, dotata, inoltre di un pratico sistema passacavi.

Retro con una sezione centrale più spessa che ospita l'elettronica e le varie connessioni disposte sia lateralmente che al posteriore. Sul lato sinistro troviamo due HDMI, un’uscita ottica coassiale, la presa per le cuffie ed una USB. Sono, inoltre, presenti due slot per l’alloggiamento di CAM e gli ingressi dei tuner DVB-T, DVB-T2 e DVB-S2.

Passiamo al pannello posteriore dove trovano posto altre due HDMI e altre due USB, affiancate da ingressi component + ingresso stereo e porta Ethernet. Pannello posteriore con le varie connessioni che può essere nascosto utilizzando un'apposita copertura fornita in dotazione.

Concludiamo l'analisi della connettività ricordando la presenza del modulo WiFi e del Bluetooth, utile ad esempio per connettere una soundbar senza fili.

Non dimentichiamo le dimensioni (con base montata) pari a 1.098 x 699 x 254 mm per un peso di 27 KG, con la possibilità di installazione anche a parete.

Occupiamoci ora del pannello 4K HDR, un IPS a 10 Bit con retroilluminazione EDGE LED con Local Dimming Pro (controllo avanzato delle retroilluminazione per una migliore resa del contrasto) e Wide Colour Spectrum (estesa gamma cromatica). Pannello gestito dal processore proprietario Studio Color HCX (Hollywood Cinema Experience) con certificazione HDR10+, HDR10 e HLG. Infine la sezione audio che include due altoparlanti con una potenza complessiva di 20 Watt.

Panasonic TX-49FX780: menù e piattaforma Smart TV

Passiamo ora all’analisi dell’interfaccia dedicata alle impostazioni del Tv davvero ricca e completa ed in grado di soddisfare anche l’utente più esigente.Tra le tantissime funzioni presenti ricordiamo i setting video già preimpostati tra cui spicca le modalità True Cinema già buona per la visione di contenuti cinematografici. Continuiamo con la modalità Game che riduce l’input lag per l’utilizzo nei videogiochi su Pc e console.

Non mancano voci dedicate ai contenuti di bassa qualità come “Ottimizzatore risoluzione” e “Adaptive Backlight” per la gestione ottimale della retroilluminazione e delle aree scure dell'immagine.

Non dimentichiamo la sezione audio dove troviamo vari setting preimpostati ed una modalità surround virtuale che amplia il fronte sonoro.

Interfaccia che in generale presenta però una grafica ormai obsoleta e non velocissima nella navigazione tra i vari menù.

Situazione che ritroviamo anche nella sezione dedicata alla Smart TV, denominata My Home Screen 3.0, completamente separata dall’interfaccia utente. Positiva la valutazione dei suoi contenuti con tantissime app di vario genere, dalle news locali del gruppo Citynews ai servizi di streaming come Netflix, Youtube e Amazon Prime Video, assente invece Now TV. Ricordiamo, infine, la possibilità di controllare il Tv tramite gli assistenti vocali Google Assistant (in inglese) e Amazon Alexa.

Concludiamo con il telecomando non retroilluminato, con una verniciatura che ricorda l’alluminio spazzolato; telecomando completo e dalla buona ergonomia.

Panasonic TX-49FX780: prestazioni audio e video

Terminiamo la prova del Panasonic TX-49FX780 con l’analisi delle prestazioni audio e video, con un giudizio in generale positivo. Con video in 4K HDR questo Tv vanta, oltre ad immagini di grande impatto e dall’elevato dettaglio, anche un'ottima resa cromatica con colori accesi e ricchi di sfumature. Con un’attenta regolazione si riescono anche ad ottenere neri di buon livello, considerando il tipo di pannello utilizzato. Analoga valutazione per il contrasto e la luminosità; segnaliamo solo la presenza di piccoli aloni più chiari in alcune aree periferiche del pannello che non disturbano comunque la visione.

Giudizio positivo anche nei videogiochi e sullo scaler integrato con il Tv che non delude neanche con sorgenti a risoluzione più bassa. Più che discrete, infine, le performance audio con due speaker dalla buona potenza, con un suono dettagliato e voci naturali, ma ovviamente con bassi non profondissimi. Promossa, inoltre, l’opzione Surround che allarga il fondo sonoro. Concludiamo con il buon media-player integrato compatibile con numerose tipologie di file anche 4K e ad elevato bitrate.

Infine il prezzo, il Panasonic TX-49FX780 può essere acquistato a 1.199 euro.

