Panasonic TX-50GX810: la prova di un completo TV LCD da 50” a meno di 800 euro

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta della gamma di TV Panasonic 2019 e dopo la recensione dell’ottimo OLED GZ1500, proviamo oggi il TV LCD da 50” TX-50GX810; un televisore disponibile anche nelle varianti con pannello da 40, 58 e 65 pollici.

Un TV 4K elegante e dalle complete caratteristiche che vanta la compatibilità con HDR10, HDR10+, Dolby Vision e HLG e con lo standard audio Dolby Vision.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Tv Panasonic TX-50GX810.

Panasonic TX-50GX810: design, caratteristiche tecniche e connessioni

Panasonic TX-50GX810 è un Tv elegante e ben costruito a partire dalla sottile base in metallo a forma di “U”. Passiamo al posteriore con la parta alta decisamente sottile, mentre in basso troviamo una bombatura che ospita l'elettronica, con un rivestimento completamente in plastica.

Curato anche il frontale dai bordi sottili e con una stretta fascia in metallo sul lato inferiore.

Infine le connessioni suddivise in due aree, sul lato sinistro troviamo lo slot per la Common interface, il jack audio da 3,5 mm, 2 HDMI 2.1 (HDCP 2.2) di cui una compatibile ARC, una USB 3.0 (5V / 900 mA), una porta Ethernet, ingresso antenna DTT e satellite. Sul lato posteriore sono presenti, invece, un terzo ingresso HDMI 2.1, un’altra porta USB 2.0 (5V / 500 mA), l’uscita audio ottica e presa RCA video Component con audio stereo separato.

Per quanto riguarda la connettività wireless non manca il WiFi ed il Bluetooth.

Non dimentichiamo le dimensioni (con base) pari a 1.120 x 701 x 192 mm, con un peso di 15 Kg.

Concludiamo con le caratteristiche tecniche del pannello LCD 4K, Edge LED, di tipo VA, a 10 bit, con local dimming, gestione del moto “Intelligent Frame Creation” BMR 1800 Hz, con processore video HCX.

Infine la sezione audio formata da due altoparlanti da 10 Watt ciascuno con compatibilità Dolby Atmos.

Panasonic TX-50GX810: interfaccia utente, funzioni Smart TV e telecomando

Passiamo ora all’analisi dell’interfaccia dedicata alle impostazioni del Tv davvero ricca e completa. Tra le tantissime funzioni presenti ricordiamo i setting video già preimpostati: Dinamico, Normale, Cinema, True Cinema, Personalizzato, Sport, Gioco e Dolby Vision (Vivid/Bright/Dark). Tra questi spicca in particolare la modalità True Cinema, che offre già una buona calibrazione di fabbrica, e il setting Gioco per gli appassionati di videogames.

Completa anche la sezione audio con numerose impostazioni dedicate agli altoparlanti. Anche qui troviamo vari setting preimpostati e modalità surround virtuali che ampliano il fronte sonoro.

Interfaccia che in generale presenta però una grafica un po’ datata. Situazione che ritroviamo anche nella sezione dedicata alla Smart TV, che risulta comunque facile da utilizzare, veloce e ricca di contenuti. Al suo interno troviamo, infatti, tantissime app di vario genere, dalle news locali del gruppo Citynews ai servizi di streaming come Netflix, Youtube e Amazon Prime Video. Assenti, invece, Now TV e Tim Vision.

Non manca, inoltre, il DLNA ed un completo player integrato per la visione di contenuti video su hard disk esterni o pen drive anche in 4K HDR. Non dimentichiamo, inoltre, la possibilità di controllo del Tv tramite gli assistenti vocali Google Assistant (in inglese) e Amazon Alexa.

Concludiamo con il telecomando; il Tv Panasonic è accompagnato da un’unità in plastica dal design classico, purtroppo non retroilluminata. Telecomando con tasto programmabile “my app" alla cui pressione si avvia un'applicazione scelta dall'utente.

Panasonic TX-50GX810: prestazioni audio e video

Infine l'analisi delle prestazioni audio e video del Panasonic TX-50GX810 con un giudizio complessivo decisamente positivo. L’azienda giapponese ha, infatti, realizzato uno dei migliori 50 pollici Led sotto gli 800 euro attualmente disponibili sul mercato.

Un TV che vanta una resa cromatica convincente con colori naturali ed un discreto nero. Analoga valutazione su contrasto, luminosità di picco, angolo di visione e sull’uniformità del pannello, con alcune aeree dei bordi leggermente più chiare.

Inoltre il Panasonic TX-50GX810 è uno dei pochi modelli sul mercato a supportare tutti gli standard HDR disponibili, con una buona calibrazione di fabbrica ed un ricco menù delle impostazioni in grado di soddisfare anche l’utente più esigente.

Il GX810 è anche capace di gestire senza difficoltà segnali in SD e HD, con un buon comportamento in ambito gaming.

Infine la sezione audio dalla discreta potenza e con un ampio fronte sonoro. Buona la resa delle frequenze medie e alte e delle voci, solo discreti i bassi, non molto profondi.

Tra gli aspetti che non ci hanno convinto segnaliamo l’interfaccia utente dalla grafica un po’ datata, il lento zapping tra i canali Tv ed il telecomando non retroilluminato.

Il Panasonic TX-50GX810 è acquistabile ad un prezzo di listino di 799,99 euro.

Su Amazon è al momento disponibile solo la variante da 40 pollici a 617 euro.