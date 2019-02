Panasonic TX-55FZ950E: la recensione di un Tv OLED dalle ottime prestazioni

Dopo la recensione della soundbar Panasonic SC-HTB488 torniamo ad occuparci di un altro interessante prodotto realizzato dall’azienda giapponese; oggetto oggi della nostra prova è il Tv da 55 pollici Panasonic TX-55FZ950E. Un prodotto dotato di un pannello OLED disponibile anche nella variante da 65 pollici. Un televisore dalle caratteristiche davvero complete che si distingue per la presenza di una soundbar integrata dall’elevata potenza.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Panasonic TX-55FZ950E.

Design, caratteristiche tecniche e connessioni

Il Panasonic TX-55FZ950E è un Tv che vanta un design inconfondibile grazie alla soundbar integrata sviluppata in collaborazione con Technics e dotata di un curato rivestimento in tessuto. Un diffusore denominato Dynamic Blade con un potenza di 80 Watt, largo quanto il Tv e che sembra quasi separato dall'apparecchio. Al suo interno sono stati inseriti quattro woofer, quattro squawker e due tweeter oltre ad un radiatore passivo “quad” per migliorare la resa delle basse frequenze.

Passiamo ora all’analisi del pannello OLED, con risoluzione 4K e realizzato come sempre da LG; Panasonic è però intervenuta su diversi aspetti aggiungendo un filtro frontale proprietario ed un avanzato un processore video HCX di ultima generazione. Un processore messo a punto da registi di Hollywood per fornire immagini il più possibile fedeli alla visione di chi le ha create. Pannello che integra anche il supporto agli standard HDR HLG (impiegato da Sky Q) e HDR10 e 10+, assente invece il Dolby Vision.

Non dimentichiamo l’aspetto estetico con un TV in generale dalla buona qualità costruttiva. Nella parte alta spicca il pannello davvero sottile, mentre in basso troviamo l’area che contiene l'elettronica, rivestita da un pannello in plastica economica con una finitura che ricorda la pelle. Infine le dimensioni pari a 1.228 x 785 x 330 mm.

Occupiamoci ora delle connessioni divise in due aree. Sul lato sinistro troviamo due HDMI capaci di gestire segnali HDR Ultra HD a 12 bit e 60 Hz, un doppio slot per cam ed uno per schede SD; non manca inoltre la presa per le cuffie, una porta USB 3.0 (5V-900 mAh) a cui collegare hard disk e pendrive, una porta Ethernet e le connessioni dei tuner sat e DVB-T. Al posteriore, sotto un pannello removibile, sono stati inseriti altre due HDMI 2.0b limitate però ai 30 Hz, (60 Hz solo con segnali a 8 bit), altre due USB, un ingresso A/V analogico component e l’uscita digitale ottica. Non dimentichiamo, infine, i tasti sul retro che permettono di controllare le funzioni principali dell’apparecchio.

Interfaccia utente e Smart TV

Occupiamoci ora dell’interfaccia dedicata alle impostazioni del Tv davvero ricca e completa ed in grado di soddisfare anche l’utente più esigente. Tra le tantissime funzioni presenti ricordiamo i setting video già preimpostati tra cui spiccano le modalità Professional già molto buone per la visione di contenuti cinematografici.

Davvero completa anche la sezione audio con numerose impostazioni dedicate alla soundbar. Anche qui troviamo vari setting preimpostati ed una modalità surround virtuale che amplia il fronte sonoro.

Interfaccia che in generale presenta però una grafica ormai obsoleta e non velocissima nella navigazione tra i vari menù.

Situazione che ritroviamo anche nella sezione dedicata alla Smart TV, completamente separata dall’interfaccia utente. Positiva invece la valutazione dei contenuti della piattaforma Smart denominata My Home Screen TV, erede di Firefox TV. Al suo interno troviamo infatti tantissime app di vario genere, dalle news locali del gruppo Citynews ai servizi di streaming come Netflix, Youtube e Amazon Prime Video, assente invece Now TV.

Concludiamo con i telecomandi, il Panasonic TX-55FZ950E è infatti accompagnato da due unità, una di dimensioni più contenute con interfaccia touch e microfono per i comandi vocali e una classica dotata di rivestimento in alluminio e retroilluminata. Telecomandi facilmente utilizzabili e dall’ottima costruzione. Ricordiamo, infine, la possibilità di controllare la Tv tramite gli assistenti virtuali Google Assistant (in inglese) e Amazon Alexa.

Prestazioni audio e video

Terminiamo la recensione del TX-55FZ950E con l’analisi delle performance audio e video. Il nostro giudizio su questo Tv è decisamente positivo; Panasonic ha, infatti, realizzato un prodotto dalle eccezionali prestazioni video in grado di garantire una visione estremamente realistica, con colori naturali ed un'ottima gestione della luminosità e dei neri con un elevato dettaglio anche sulle zone scure e sugli incarnati.

Un Tv che si merita il primo posto della nostra classifica dei migliori modelli 2018 con un ottimo setup di fabbrica, creato per consentire un resa video quanto più possibile vicina a quella originale. Tv che ovviamente dà il suo meglio con contenuti in 4K HDR, ma che non delude neanche nei videogiochi e con sorgenti a risoluzione più bassa, grazie all’ottimo lavoro svolto dal processore integrato.

Passiamo ad occuparci ora della sezione audio. Il Panasonic TX-55FZ950E, grazie alla soundbar integrata, riesce ad offrire prestazioni superiori alla maggior parte dei Tv in commercio con un audio potente e dettagliato. Molto buona la resa degli alti sempre cristallini con medi morbidi e voci naturali. Solo discreti invece i bassi, non profondissimi.

Considerazioni finali e prezzo

In definitiva da Panasonic arriva un Tv dalle caratteristiche complete con eccellenti prestazioni video e dotato di una sezione audio di qualità. Un modello installabile anche a parete, che se la cava bene praticamente con ogni tipo di sorgente ed in grado di soddisfare anche gli appassionati più esigenti. Tra gli aspetti da migliorare l’interfaccia utente ed alcuni dettagli costruttivi.

Il Panasonic TX-55FZ950E è acquistabile ad un prezzo di listino di 2.999 euro.

Scopri di più su Amazon.it a 2.109 euro