Philips OLED+934 e 984: due nuovi TV di fascia alta con una raffinata sezione audio

Dopo il TV OLED+903, Philips torna a collaborare con il noto brand britannico di prodotti audio Bowers & Wilkins presentando ad IFA 2019 i nuovi televisori OLED+934 e OLED+984.

Tv dotati entrambi dei più recenti pannelli OLED pilotati dal processore P5 di terza generazione che assicura un miglioramento delle prestazioni soprattutto a livello di riduzione del rumore, brillantezza e fedeltà cromatica.

La terza generazione del processore P5 apporta, inoltre, miglioramenti alle prestazioni HDR sia per le fonti HDR10 che per le HDR10+ e, per la prima volta, può supportare contenuti Dolby Vision.

I nuovi modelli, come i precedenti, offrono un design raffinato, realizzato grazie a finiture con materiali originali come il tessuto Kvadrat, il vetro e il metallo.

OLED+984

Disponibile nella versione da 65” dall’inizio di settembre, l’OLED+984 presenta un sistema audio per veri audiofili montato in un cabinet dedicato situato sotto la TV. Questa disposizione consente di ospitare altoparlanti di dimensioni maggiori e incrementare la capacità degli speaker. Si ottiene in questo modo una resa audio più ampia, dialoghi più accurati e concentrati verso il centro dello schermo e contemporaneamente si riduce la distorsione, per un sonoro che avvolge realmente l'ambiente.

Questo TV include, inoltre, molte tecnologie acustiche firmate da Bowers & Wilkins, come ad esempio un alloggiamento dedicato al Tweeter-on-Top posto al centro.

All'interno del cabinet principale sono presenti tre alloggiamenti dedicati ai diffusori sinistro, centrale e destro. Ciascuno presenta un driver mid/bass da 100 mm (4”) con gli alloggiamenti sinistro e destro dotati di tweeter e non manca, inoltre, anche un subwoofer dedicato ai bassi.

Sono, ovviamente, presenti i LED per gli effetti Ambilight su quattro lati. Infine ricordiamo la piattaforma Android TV, con Google Assistant e Amazon Alexa.

Philips OLED+ 984 è disponibile ad un prezzo di listino di 4.990 euro.

OLED+934

Disponibile dall’inizio di settembre in due tagli, da 55” e 65”, Philips OLED+934 si caratterizza per una base d’appoggio minimal e una soundbar realizzata con Bowers & Wilkins dotata di quattro mid-range da 30 mm, due tweeter disaccoppiati in titanio da 19mm e un subwoofer centrale da 80mm Flowport.

L'OLED+934 è anche dotato di due unità dedicate per concentrare l’audio verso il centro dello schermo.

Il TV, inoltre, riconosce e decodifica automaticamente il contenuto Dolby Atmos e mette a disposizione anche una funzione per migliorare la resa delle tracce audio tradizionali.

Non dimentichiamo, infine, la tecnologia LED Ambilight di Philips presente su tre lati, per creare una coinvolgente esperienza visiva, il sistema operativo Android TV (versione 9 Pie) con Google Assistant e Amazon Alexa.

Il prezzo suggerito dell'OLED+934 per la versione da 65 pollici è di 3.490 euro.