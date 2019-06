Philips OLED + 903: un nuovo TV dalle elevate prestazioni audio e video

Il nuovo OLED + 903 è il primo TV frutto della collaborazione tra Philips e la prestigiosa società britannica di diffusori audio Bowers & Wilkins.

Un televisore, disponibile nelle versioni da 55 e 65 pollici, dotato di un pannello OLED 4K HDR che consente neri assoluti, un contrasto eccezionale ed immagini estremamente nitide e realistiche. TV che vanta anche l'esclusivo sistema di illuminazione ambientale Ambilight a tre lati. Sistema che impiega LED intelligenti lungo i bordi del TV che proiettano, in tempo reale, i colori dello schermo sulle pareti e nella stanza.

A bordo del Philips OLED + 903 troviamo, inoltre, la seconda generazione del processore Philips P5 Perfect Picture che garantisce un’ottima qualità video con qualsiasi sorgente.

Non dimentichiamo l'avanzata sezione audio realizzata in collaborazione con Bowers & Wilkins; si tratta di un sistema di altoparlanti integrato lungo la parte inferiore dello schermo in grado di offrire ottime prestazioni audio con ogni contenuto, dai film agli eventi sportivi.

Infine non dimentichiamo l’avanzata piattaforma Smart TV basata su Android (con l'assistente vocale Google Assistant) che può essere controllata senza sforzo grazie ad un sottile telecomando utile anche per la gestione di tutti gli apparati connessi.

Infine i prezzi, l’OLED+ 903 da 55” (55OLED903) è acquistabile a 1.899€ , mentre il 65” (65OLED903) è disponibile a 2.799€.

