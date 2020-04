PowerA Fusion: la recensione di cuffie universali a meno di 40 euro

Dal punto di vista ergonomico, le PowerA Fusion risultano confortevoli anche per chi indossa occhiali da vista e non si evidenziano particolari problemi anche nell'uso prolungato. Discreto, inoltre, l'isolamento acustico.

Passiamo alla manopola del volume, dalle generose dimensioni, presente sul padiglione sinistro dove troviamo anche l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm e il pulsante per la disattivazione del microfono.

Cuffie disponibili in varie colorazioni e dalla buona qualità costruttiva generale, segnaliamo solo il supporto dei padiglioni realizzato in plastica.

Le PowerA Fusion sono cuffie audio chiuse, “Over-ear” con i due padiglioni che avvolgono completamente le orecchie. Un prodotto dotato, inoltre, di microfono removibile, con struttura flessibile in metallo, e archetto con imbottitura morbida in pelle che ritroviamo anche nei padiglioni, ruotabili di 90 gradi e con interno in tessuto.

Cuffie che possono, quindi, essere collegate a numerosi dispositivi di vario genere come console (Xbox One, PS4, Switch), cellulari , tablet e computer .