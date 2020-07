Cuffie senza fili per gli sportivi: la recensione delle Soundcore Spirit X2

Continua il nostro viaggio alla scoperta delle cuffie di Soundcore (brand del gruppo Anker) e dopo la prova delle ottime Liberty 2 Pro, arriva oggi la recensione delle Spirit X2. Si tratta di auricolari completamente senza fili pensati in particolare per gli sportivi.

Cuffie Bluetooth 5.0 aptX, resistenti ai liquidi e dalla lunga autonomia.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche delle Soundcore Spirit X2.

Soundcore Spirit X2: design e caratteristiche tecniche

Le Soundcore Spirit X2 sono cuffie dalla forma originale e dalle generose dimensioni (9,6 x 6,6 x 3,5 cm, per un peso di 68 grammi).

Design pensato per garantire la massima stabilità delle cuffie nell’orecchio con ogni sport. Scendendo nel dettaglio, questi auricolari presentano un elemento anteriore che ospita batteria ed elettronica ed un archetto in gomma al posteriore che mantiene ben salde le cuffie.

Ben progettati anche i comandi presenti sempre sul lato anteriore: due veri pulsanti protetti da una membrana in gomma che consentono la gestione di volume, chiamate, riproduzione musicale e attivazione della modalità di aumento dei bassi (poco efficace). Pulsanti utili anche alla gestione dell’alimentazione e per l’attivazione di un assistente vocale.

Non dimentichiamo i diversi gommini per gli auricolari, di varie dimensioni, che consentono di adattare facilmente queste cuffie ad ogni utente. Gommini dotati anche di una piccola aletta che aiuta a mantenere stabili le cuffie nell’orecchio.

Ricordiamo inoltre la resistenza a liquidi e sudore, con certificazione IP68.

Passiamo alla custodia con rivestimento gommato, dotata di tre led di stato frontali e porta USB Type-C per la ricarica della batteria integrata da 545 mAh.

Occupiamoci ora delle caratteristiche tecniche delle Soundcore Spirit X2 dotate di driver da 12 mm e tecnologia BassTurbo. Si tratta di una camera di risonanza posizionata davanti al driver che consente l’incremento delle basse frequenze.

Ricordiamo inoltre il modulo Bluetooth 5.0, il supporto ai codec aptX e AAC e i microfoni con riduzione del rumore cVc 8.0 durante le chiamate.

Soundcore Spirit X2: prestazioni, ergonomia e prezzo

Concludiamo la recensione delle Soundcore Spirit X2 con l’analisi delle prestazioni. Cuffie dall’audio abbastanza potente e dettagliato, con bassi profondi e generosi che in alcuni casi vanno però a coprire le altre frequenze, anche con l'impostazione standard dell’equalizzatore integrato. Passiamo ai medi un po' aspri, con alti ben definiti e voci abbastanza naturali. Discreta, infine, la qualità dei microfoni.

Occupiamoci ora dell’ergonomia. Le Soundcore Spirit X2 sono cuffie resistenti e dall’elevata qualità costruttiva, ideali per gli sportivi. La particolare forma le mantiene, infatti, sempre ben salde all’interno delle orecchie. Forme purtroppo decisamente generose e non comodissime, che rendono queste cuffie non particolarmente adatte per chi indossa gli occhiali. Elevato infine l’isolamento acustico.

Concludiamo con l’autonomia decisamente buona, fino a circa 8 ore con una singola carica e più di 30 ore utilizzando la custodia di ricarica dotata anche di fast charge: con 10 minuti di carica è possibile ottenere quasi un’ora e mezza aggiuntiva di riproduzione.

Infine il prezzo delle Soundcore X2 pari a 99 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Scopri di più su Amazon