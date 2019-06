Recensione Fresh’n Rebel Rockbox Bold S: la cassa senza fili per farti divertire a ritmo di musica per tutta l’estate

Prosegue il nostro viaggio nel mondo degli speaker Bluetooth impermeabili e dopo la prova del Tronsmart Element Force, è ora arrivato il momento della recensione del Fresh’n Rebel Rockbox Bold S.

Si tratta di un altoparlante senza fili dalle ridotte dimensioni alla base della gamma Rockbox Bold, una linea di speaker dal look curato ideali per la piscina o per la spiaggia grazie alla completa resistenza all’acqua.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Rockbox Bold S di Fresh’n Rebel.

Fresh’n Rebel Rockbox Bold S: design e caratteristiche

Il Fresh’n Rebel Rockbox Bold S si presenta con un look simpatico e curato, con un'ottima qualità costruttiva. Un cubo con un lato di 8,5 cm per un peso di soli 286 grammi, ricoperto in morbido tessuto con la base ed i lati protetti da superfici in gomma.

Una cassa dall’ingombro veramente ridotto, facile da trasportare grazie anche al pratico laccio apribile in gomma presente sul lato destro. A sinistra troviamo invece il pulsante dedicato al collegamento Bluetooth, quello dedicato all'alimentazione ed il led di stato. Sotto una solida protezione in gomma sono stati, invece, inseriti, un ingresso analogico per un jack da 3,5 mm e la porta MicroUSB per la ricarica della batteria integrata.

Infine il lato superiore dove sono presenti i comandi per la riproduzione audio e per il controllo del volume. Non dimentichiamo infine le quattro colorazioni disponibili nero, grigio, blu e verde acqua.

Passiamo ora alle caratteristiche tecniche; il Fresh’n Rebel Rockbox Bold S ospita al suo interno un altoparlante da 45mm con una potenza di 5W, mentre al posteriore troviamo un radiatore passivo che incrementa la resa delle basse frequenze. E’ inoltre possibile utilizzare contemporaneamente due Rockbox Bold S per l'ascolto di un audio stereo, con una procedura di collegamento semplice e veloce.

Ricordiamo, inoltre, la certificazione IPX7 che garantisce la completa impermeabilità della cassa, immergibile fino a 1 m di profondità per un massimo 30 minuti.

Non dimentichiamo infine il microfono integrato per il vivavoce da smartphone ed il Bluetooth 4.2 .

Fresh’n Rebel Rockbox Bold S: prestazioni e prezzo

Concludiamo la prova del Fresh’n Rebel Rockbox Bold S con l’analisi delle sue prestazioni. Buona la potenza considerando le ridotte dimensioni con un audio dettagliato e alti cristallini, discreti i medi, con voci abbastanza naturali, un po’ carenti invece i bassi. Sufficienti, inoltre, le performance del vivavoce.

Utile ed interessante la possibilità di utilizzare due Fresh’n Rebel Rockbox Bold S contemporaneamente; modalità che consente un ascolto stereofonico incrementando, ovviamente, la potenza complessiva con la possibilità di controllare alimentazione e volume agendo sui comandi di una sola cassa.

Stabile, infine, il collegamente Bluetooth con smartphone e tablet anche in modalità stereo.

Non dimentichiamo la confezione che include un cavo audio da 3,5 mm, un cavetto Micro USB per la ricarica ed un piccolo manuale.

Elevata infine l'autonomia, di circa 12 ore, con la batteria che si ricarica in un'ora e mezza.

Concludiamo con il prezzo, la cassa Bluetooth Fresh’n Rebel Rockbox Bold S può essere acquistata a 49,99 euro.

